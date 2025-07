Gefährlicher Japankäfer in Österreich angekommen

Der Fundort in Vorarlberg befindet sich in unmittelbarer Nähe zu bereits bekannten Vorkommen im benachbarten Lindau (Bayern). In der Schweiz und in Italien hat der Käfer bereits Schäden verursacht. Einzelne Exemplare wurden schon mehrfach auch in Deutschland und in Slowenien gefunden. Das vom Land Vorarlberg betriebene Monitoring soll nun noch einmal intensiviert werden, hieß es.