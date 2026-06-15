Mercedes-Frust: Wolff kündigt nun Konsequenzen an

„Überdenken jetzt unsere Regeln“

Auch ein Zweikampf zwischen Russell und Antonelli, als diese das Rennen angeführt hatten, brachte den Teamchef zum Grübeln. Da sei „irrsinnig viel Rennzeit“ verloren gegangen, sagte er, „weil wir sie fighten haben lassen. Das ist etwas, wo wir unsere Regeln überdenken müssen. Weil wir haben jetzt einen echten Gegner.“