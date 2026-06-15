„Wir lieben Schnitzel, drücken beiden die Daumen“

Ihre Brüder Rami und Aref wurden in Jordanien geboren. Schwester Lara und sie in Wien – wird’s beim Österreich-Match vor dem Fernseher heiß hergehen? „Nein. Alles friedlich“, lacht Lana Khalaf, die mit den Rapid-Frauen gerade den Bundesliga-Aufstieg schaffte, beim „Krone“-Besuch daheim in Hirschstetten. „Wir werden gemeinsam auf der Couch zuschauen, allen zwei Teams die Daumen drücken. Perfekt wäre, wenn in der Gruppe am Ende beide weiterkommen.“