„Wir lieben Schnitzel, drücken beiden die Daumen“

Sie stürmt für Rapid, ihre Familie kommt aus Jordanien – für Lana Khalaf wird das WM-Auftaktduell gegen Österreich speziell. Die 20-Jährige hofft, dass am Ende beide Teams den Aufstieg in die K.-o.-Phase schaffen. Und sie gewährte der „Krone“ beim Besuch in der Wohnung viele spannende Einblicke.
Ihre Brüder Rami und Aref wurden in Jordanien geboren. Schwester Lara und sie in Wien – wird’s beim Österreich-Match vor dem Fernseher heiß hergehen? „Nein. Alles friedlich“, lacht Lana Khalaf, die mit den Rapid-Frauen gerade den Bundesliga-Aufstieg schaffte, beim „Krone“-Besuch daheim in Hirschstetten. „Wir werden gemeinsam auf der Couch zuschauen, allen zwei Teams die Daumen drücken. Perfekt wäre, wenn in der Gruppe am Ende beide weiterkommen.“
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