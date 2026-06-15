220 „Mille“ als Hauptgang beim Köttbullar-Menü

Gemessen an Ablösesummen kommt das „Drei-Kronen-Team“ mit einem könglichen Sturm nach Amerika. Zum Start in die WM-Endrunde verspeisten Isak, Gyökeres und Co. die Schweden den Gegner aus Tunesien, holten einen echten Statementsieg. Nach einer katastrophalen WM-Quali und dem „Glück“ der Nations League scheint sich das Blatt der Potter-Truppe zu drehen.