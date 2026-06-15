220 „Mille“ als Hauptgang beim Köttbullar-Menü

Gemessen an Ablösesummen kommt das „Drei-Kronen-Team“ mit einem könglichen Sturm nach Amerika. Zum Start in die WM-Endrunde verspeisten Isak, Gyökeres und Co. die Schweden den Gegner aus Tunesien, holten einen echten Statementsieg. Nach einer katastrophalen WM-Quali und dem „Glück“ der Nations League scheint sich das Blatt der Potter-Truppe zu drehen.
Eine der teuersten Angriffsreihen der WM – gemessen an den bezahlten Ablösesummen – hatte Montagfrüh den ersten Auftritt. Alexander Isak wechselte im vergangenen Sommer um 145 Millionen zu Liverpool, Viktor Gyökeres um knapp 70 zu Arsenal. Exklusive Boni. Somit ergeben sich stolze 220 „Mille“ für die Nordmänner, die zum Auftakt gegen Tunesien als Rettungsanker für ihr Land fungierten!
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