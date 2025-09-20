Diese Produkte kauft die EU weiterhin von Russland

Einen Tag nach Messerattacke Amoklauf angekündigt
Finanzielle Sanktionen könnten derzeit die einzige wirkungsvolle Waffe des Westens zu sein, um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. Dass trotz 18 Sanktionspaketen immer noch ganz viel Geld Richtung Putins Kriegskasse fließt, ist dennoch Tatsache. Krone+ hat sich angesehen, welche Produkte Russland nach Europa exportiert.
Nach dem Drohnenangriff auf polnisches Territorium vergangene Woche stellte Donald Trump einmal mehr wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland in Aussicht. Unter der Bedingung, dass Europa mitziehe und endlich den Kauf von russischen fossilen Brennstoffen einstellt. Die EU hatte sich vorgenommen, Anfang 2028 endgültig auf Öl und Gas aus Russland zu verzichten. Das geht Trump aber zu langsam.
