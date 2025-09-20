Diese Produkte kauft die EU weiterhin von Russland

Nach dem Drohnenangriff auf polnisches Territorium vergangene Woche stellte Donald Trump einmal mehr wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland in Aussicht. Unter der Bedingung, dass Europa mitziehe und endlich den Kauf von russischen fossilen Brennstoffen einstellt. Die EU hatte sich vorgenommen, Anfang 2028 endgültig auf Öl und Gas aus Russland zu verzichten. Das geht Trump aber zu langsam.