Skandal um Arzt in OÖ

Nach Vorwürfen: „Verabreichte Dosis vertretbar“

Oberösterreich
16.09.2025 18:00
Die Vorwürfe gegen den Arzt aus dem Spital Kirchdorf sind nach neun Monaten jetzt vom Tisch.
Die Vorwürfe gegen den Arzt aus dem Spital Kirchdorf sind nach neun Monaten jetzt vom Tisch.(Bild: Haijes Jack)

„Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Unternehmens“, schrieb die OÖ Gesundheitsholding (OÖG) am 20. Dezember 2024, als der Verdacht aufkam, dass im Kirchdorfer Spital ein Arzt zwei Patienten mithilfe des Schmerzmittels „Vendal“ getötet habe. Nun, neun Monate später, stellte die Staatsanwaltschaft (StA) Steyr das Verfahren ein. Ein Rückblick.

Nach vier Gutachten – Gerichtsmedizin, Toxikologie, Neurologie und Anästhesie – kamen die Ankläger zum Schluss: „Der Arzt hat stets lege artis gehandelt“, wie StA-Sprecher Andreas Pechatschek zusammenfasst.

Markus Schütz
