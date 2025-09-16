Nach Vorwürfen: „Verabreichte Dosis vertretbar“

„Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Unternehmens“, schrieb die OÖ Gesundheitsholding (OÖG) am 20. Dezember 2024, als der Verdacht aufkam, dass im Kirchdorfer Spital ein Arzt zwei Patienten mithilfe des Schmerzmittels „Vendal“ getötet habe. Nun, neun Monate später, stellte die Staatsanwaltschaft (StA) Steyr das Verfahren ein. Ein Rückblick.