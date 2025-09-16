Nach Vorwürfen: „Verabreichte Dosis vertretbar“

Erstmals stemmte ein Österreicher diesen Pokal
89,54 cm pures Glück
„Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Unternehmens“, schrieb die OÖ Gesundheitsholding (OÖG) am 20. Dezember 2024, als der Verdacht aufkam, dass im Kirchdorfer Spital ein Arzt zwei Patienten mithilfe des Schmerzmittels „Vendal“ getötet habe. Nun, neun Monate später, stellte die Staatsanwaltschaft (StA) Steyr das Verfahren ein. Ein Rückblick.
Nach vier Gutachten – Gerichtsmedizin, Toxikologie, Neurologie und Anästhesie – kamen die Ankläger zum Schluss: „Der Arzt hat stets lege artis gehandelt“, wie StA-Sprecher Andreas Pechatschek zusammenfasst.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.