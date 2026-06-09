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In Kaserne Hörsching

Polizist verunglückte bei Fahrtraining tödlich

Oberösterreich
09.06.2026 15:33
Der Unfall passierte beim Motorrad-Fahrtechniktraining in der Kaserne Hörsching
Der Unfall passierte beim Motorrad-Fahrtechniktraining in der Kaserne Hörsching(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Er wollte das Bremsen üben: Ein 54-jähriger Polizist überschlug sich am Montag bei einem Motorrad-Fahrtechniktraining am Gelände der Kaserne in Hörsching. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Polizist noch vor Ort. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl: „Dieser tragische Unfall trifft uns mitten ins Herz.“

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Zu einem tragischen Unfall beim Motorrad-Fahrtechniktraining der Polizei kam es am Montag. Dieses fand am Gelände der Kaserne des Österreichischen Bundesheeres in Hörsching statt. Bei der Beübung eines Bremsvorganges überschlug sich ein 54-jähriger Polizist mit seinem Motorrad, so die Landespolizeidirektion OÖ.

Zitat Icon

Mein Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden unseres Kollegen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl

Bild: Markus Wenzel


Noch an der Unfallstelle verstorben
Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Polizist noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach im Rahmen einer Trauerminute bei einer internen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion sein Mitgefühl aus: „Dieser tragische Unfall trifft uns mitten ins Herz und macht mich fassungslos. Mein Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden unseres Kollegen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden.“

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