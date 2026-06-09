Polizist verunglückte bei Fahrtraining tödlich



Noch an der Unfallstelle verstorben

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Polizist noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach im Rahmen einer Trauerminute bei einer internen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion sein Mitgefühl aus: „Dieser tragische Unfall trifft uns mitten ins Herz und macht mich fassungslos. Mein Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden unseres Kollegen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden.“