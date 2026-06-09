Polizist verunglückte bei Fahrtraining tödlich

Er wollte das Bremsen üben: Ein 54-jähriger Polizist überschlug sich am Montag bei einem Motorrad-Fahrtechniktraining am Gelände der Kaserne in Hörsching. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Polizist noch vor Ort. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl: „Dieser tragische Unfall trifft uns mitten ins Herz.“
Zu einem tragischen Unfall beim Motorrad-Fahrtechniktraining der Polizei kam es am Montag. Dieses fand am Gelände der Kaserne des Österreichischen Bundesheeres in Hörsching statt. Bei der Beübung eines Bremsvorganges überschlug sich ein 54-jähriger Polizist mit seinem Motorrad, so die Landespolizeidirektion OÖ.
Mein Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden unseres Kollegen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden.
Landespolizeidirektor Andreas Pilsl
Bild: Markus Wenzel
Noch an der Unfallstelle verstorben
Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Polizist noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach im Rahmen einer Trauerminute bei einer internen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion sein Mitgefühl aus: „Dieser tragische Unfall trifft uns mitten ins Herz und macht mich fassungslos. Mein Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden unseres Kollegen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.