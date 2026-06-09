Linzer Forscher gelang auf Sumatra Sensationsfund

Helfer vor Ort ausgebildet

Vor Ort wurden zunächst 13 Helfer ausgebildet, damit sie die Drohnen und das Softwaresystem in dem 13.000 km² großen Way-Kambas-Nationalpark bedienen. Bei 35 Grad in einem Dschungel, in dem neben Tigern, Leoparden und Waldelefanten auch gefährliche Wilderer herumstreifen. Bewaffnete Ranger begleiteten das Team. In der fünften Nacht im Dschungel kam es zum Sensationsfund. „Unser Bildgebungsverfahren kann unter dichtem Blätterdach kleinste Bewegungen erkennen. Es war ein junges Nashorn, wie Spuren und DNA-Proben bestätigten.“ Bis zur Regenzeit im Oktober wird nach weiteren Exemplaren gesucht.