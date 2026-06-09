Weltklasse-Quartett sorgte in Lambach für Furore

Seit mehr als drei Jahrzehnten musizieren die vier Künstler in unveränderter Besetzung zusammen – eine Seltenheit, die man in jeder Phrase spüren konnte. Auf dem Programm standen Gustav Mahlers Quartettsatz in a-Moll, Gabriel Faurés Klavierquartett Nr. 1 op. 15 sowie Johannes Brahms‘ Klavierquartett Nr. 1 op. 25. Als Zugaben erklangen ein Tango im Stil Astor Piazzollas und Faurés berührendes „Après un rêve“.