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Stiftskonzerte OÖ

Weltklasse-Quartett sorgte in Lambach für Furore

Oberösterreich
09.06.2026 14:30
Das Fauré Quartett feierte im Jahr 2025 sein 30-jähriges Jubiläum
Das Fauré Quartett feierte im Jahr 2025 sein 30-jähriges Jubiläum(Bild: Tim Kloecker)
Porträt von Johannes Sonnberger
Von Johannes Sonnberger

Das Fauré Quartett feierte im Jahr 2025 sein 30-jähriges Jubiläum. Das Ensemble aus Berlin zählt zu den führenden Klavierquartetten der Gegenwart und wird weltweit gefeiert. Bei den OÖ. Stiftskonzerten gab es sein Debüt.

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Im Stift Lambach sorgte das renommierte Fauré Quartett für einen Konzertabend der Extraklasse.

Im Sommerrefektorium begeisterten Erika Geldsetzer (Violine), Sascha Frömbling (Viola), Konstantin Heidrich (Cello) und Dirk Mommertz am Fazioli-Konzertflügel das Publikum mit musikalischer Intensität und höchster Perfektion.

Seit mehr als drei Jahrzehnten musizieren die vier Künstler in unveränderter Besetzung zusammen – eine Seltenheit, die man in jeder Phrase spüren konnte. Auf dem Programm standen Gustav Mahlers Quartettsatz in a-Moll, Gabriel Faurés Klavierquartett Nr. 1 op. 15 sowie Johannes Brahms‘ Klavierquartett Nr. 1 op. 25. Als Zugaben erklangen ein Tango im Stil Astor Piazzollas und Faurés berührendes „Après un rêve“.

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Werke mit großer Strahlkraft
Was diese Ausnahmemusiker auszeichnet, ist weit mehr als technische Brillanz. Rhythmische Präzision, makellose Intonation und souveräne Technik verbanden sich mit überbordender Leidenschaft, Sinnlichkeit und einer scheinbar selbstverständlichen Virtuosität.

Die Musiker ließen die Werke atmen, erzählten Geschichten und entfachten eine Energie, die den Saal förmlich elektrisierte.

Die Begeisterung des Publikums kannte keine Grenzen. Langanhaltender Applaus und begeisterte Jubelrufe, stehende Ovationen – ein ebenso berührendes wie seltenes Zeichen höchster Anerkennung.

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