Präsident will Pächter loswerden – der geht nicht

Was sich derzeit im Golfclub Luftenberg abspielt, erinnert mehr an einen handfesten Vereinskrieg als an gepflegten Golfsport. Im Zentrum der Eskalation: das Klublokal Luftenberger Hof – und dessen Betreiber Andreas Windbichler und Walther Jäger, die seit 2016 dort tätig sind. Der Vorstand rund um Präsident Karl Dauerböck hat den Pachtvertrag per 22. Mai 2026 gekündigt und eine Räumungsfrist bis 8. Juni gesetzt. Sollte das Lokal bis dahin nicht übergeben werden, droht eine Räumungsklage. Parallel wird bereits ein neuer Pächter gesucht.