Hier ist beinahe jedes zweite Kind betroffen

Fast jedes zweite Kind betroffen: Neue Zahlen zeigen, wie stark die Zahl der außerordentlichen Schüler in Linz gestiegen ist. Die Entwicklung sorgt für Diskussionen – und zwingt die Stadt zum Handeln. Welche Schulen besonders betroffen sind und warum nun eine wichtige Neuerung kommt.
An manchen Volksschulen ist mittlerweile fast jedes zweite Kind ein sogenannter außerordentlicher Schüler – siehe Grafik unten. So werden Kinder bezeichnet, die wegen mangelnder Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht vollständig folgen können. Neue Zahlen aus einer Beantwortung einer Neos-Anfrage von SP-Stadtvize Merima Zukan zeigen, dass die Zahl dieser Schüler seit Jahren steigt. Waren es im Schuljahr 2021/22 noch 1545 Kinder, sind es aktuell bereits 2179. Ihr Anteil an allen Pflichtschülern erhöhte sich damit von 13,6 auf 17,6 Prozent. Auffällig ist zudem, dass sich die Herausforderung vor allem in den ersten Klassen zeigt. Von den derzeit 2179 außerordentlichen Schülern besuchen 1414 die erste Schulstufe. Fast zwei von drei betroffenen Kindern sind damit Schulanfänger.
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