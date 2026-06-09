Erste Prüfergebnisse nach der Pass-Affäre im LDZ

Was passiert mit neuer Staatsbürgerschaft?

Unterdessen wird auch geprüft, was mit der Staatsbürgerschaft geschieht. Beim Land OÖ vertritt man jedenfalls zwei rechtliche Ansichten: Sollte herauskommen, dass Geld oder andere Leistungen geflossen sind, soll es ein Aberkennungsverfahren geben. Schwieriger wird die Sache, wenn die junge Frau, die die Nachbarin des neuen Staatsbürgerschaftsbesitzers ist, ohne sein Wissen gehandelt hat. Eine Aberkennung sei dann nahezu unmöglich, heißt es.