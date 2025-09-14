So sehr leiden Behörden unter dem neuen Gesetz

Öko-Minister Totschnig will zu Klimagipfel jetten
Trotz der Kritik
Für viele Behörden, Ämter und Gemeinden war der Start des neuen Informationsfreiheitsgesetzes am 1. September ein Sprung ins Ungewisse. Krone+ fragte stichprobenartig wegen der befürchteten Anfragenflut nach. Und bekam überraschende Antworten.
Das Amtsgeheimnis ist Geschichte, das Informationsfreiheitsgesetz ist seit 1. September in Kraft. Vor allem seitens der Behörden gab es große Befürchtungen, dass durch eine mögliche Anfrageflut der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter ausufern könnte. Schließlich haben nun alle Bürger die Möglichkeit, an öffentliche Ämter und Behörden ebenso wie an Unternehmen, die zumindest zu 50 Prozent dem Staat gehören, Fragen etwaiger Art zu stellen. Dies kann vor allem auf unbürokratischem Weg passieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.