So stellen Sie Ihre Fragen an zuständige Behörde

Bis zum 31. August galt in Österreich bei staatlichen Informationen die Amtsverschwiegenheit. Mit dem Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes hat nun jeder Bürger das Grundrecht, sich Informationen von österreichischen Behörden und öffentlichen Unternehmen – die zu mehr als 50 Prozent dem Staat gehören – einzuholen. Die befragten Stellen haben ab dem Zeitpunkt der Antragstellung vier Wochen Zeit zur Beantwortung.