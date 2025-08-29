Auch Männer können an Essstörungen leiden!

Essstörungen gelten nach wie vor als typische Frauenkrankheit. Aber auch Männer sind betroffen! „In Österreich gibt es dazu keine verlässlichen Zahlen. Doch wenn wir davon ausgehen, dass jede sechste bis zehnte Person mit einer Essstörung männlich ist, sprechen wir von 3000 bis 5000 betroffenen Männern“, berichtet Prim. Dr. Friedrich Riffer, Sozialpsychiater, Psychotherapeut und ärztlicher Direktor im „Psychosomatischen Zentrum Eggenburg“, NÖ. Welche gibt es, was sind die Ursachen? Und woran erkennt man den sogenannten Adoniskomplex? Prim. Riffer gibt einen Überblick über Essstörungen bei Männern.