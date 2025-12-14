LIVE ab 15 Uhr: Glasners „Eagles“ gegen ManCity

„Sie sind sehr beeindruckend!“

Am 17. Mai hatte Crystal Palace im Wembley-Stadion ManCity 1:0 besiegt und den größten Triumph der Clubgeschichte gefeiert. Palace kann nicht nur deshalb mit Selbstvertrauen einlaufen. Die Glasner-Truppe hat drei der jüngsten vier Spiele gewonnen und liegt auf einem Champions-League-Platz. Die „Eagles“ haben die zweitwenigsten Gegentreffer kassiert, ihre Defensive steht nun gegen die mit Abstand beste Offensive um Top-Torjäger Erling Haaland (15 Tore in 15 Liga-Spielen) auf dem Prüfstand.