LIVE ab 15 Uhr: Glasners „Eagles“ gegen ManCity

16. Runde in der Premier League: Oliver Glasners Crystal Palace empfängt Manchester City. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Sieben Monate nach einem historischen Triumph bekommt es Glasner wieder mit Startrainer Pep Guardiola zu tun. Crystal Palace gegen Manchester City ist das Duell des überraschenden Tabellenvierten mit der auf Platz zwei liegenden Startruppe aus Manchester und das erste Aufeinandertreffen seit dem FA-Cup-Finale.
„Sie sind sehr beeindruckend!“
Am 17. Mai hatte Crystal Palace im Wembley-Stadion ManCity 1:0 besiegt und den größten Triumph der Clubgeschichte gefeiert. Palace kann nicht nur deshalb mit Selbstvertrauen einlaufen. Die Glasner-Truppe hat drei der jüngsten vier Spiele gewonnen und liegt auf einem Champions-League-Platz. Die „Eagles“ haben die zweitwenigsten Gegentreffer kassiert, ihre Defensive steht nun gegen die mit Abstand beste Offensive um Top-Torjäger Erling Haaland (15 Tore in 15 Liga-Spielen) auf dem Prüfstand.
„Die Herausforderung wird darin bestehen, ihren Angriff zu kontrollieren. Sie sind sehr beeindruckend, insbesondere ihre Angriffsstrategie, wie sie ihre Torchancen kreieren und wie sie ihre Tore erzielen. Auf der anderen Seite konnten wir aber auch sehen, dass sie Möglichkeiten bieten, Torchancen zu kreieren und selbst Tore zu erzielen“, analysierte Glasner den Gegner. Manchester City will mit dem vierten Sieg in Folge indes an Tabellenführer Arsenal dranbleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.