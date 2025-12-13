Vorteilswelt
Schlag auf Schlag

Neue EU-Machtverhältnisse: Green Deal am Abgrund

Außenpolitik
13.12.2025 17:53
In Brüssel wird der Klimaschutz zurückgefahren.
In Brüssel wird der Klimaschutz zurückgefahren.(Bild: Krone KREATIV)

Es geht Schlag auf Schlag. Aus Brüssel kommen fast täglich Meldungen über das Zurückfahren von geplanten Klima- und Umweltschutz-Maßnahmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trägt ihr Vorzeigeprojekt aus der vorhergehenden Periode, den Green Deal, zu Grabe. Möglich wird das durch die neuen Machtverhältnisse im EU-Parlament.

0 Kommentare


In den vergangenen Tagen und Wochen wurden die Entwaldungsverordnung und die Gentechnik-Kennzeichnung von Lebensmitteln entschärft, dem Lieferkettengesetz die Zähne gezogen und das Aus für den Verbrennermotor zurückgenommen. Es drohen auch Lockerungen beim Wasserschutz und beim Saatgutgesetz.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Porträt von Mark Perry
Mark Perry
