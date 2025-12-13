Neue EU-Machtverhältnisse: Green Deal am Abgrund

Es geht Schlag auf Schlag. Aus Brüssel kommen fast täglich Meldungen über das Zurückfahren von geplanten Klima- und Umweltschutz-Maßnahmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trägt ihr Vorzeigeprojekt aus der vorhergehenden Periode, den Green Deal, zu Grabe. Möglich wird das durch die neuen Machtverhältnisse im EU-Parlament.