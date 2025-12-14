Senioren hilflos: Fahrplan gibt‘s nur mehr digital

Ausdrucke bei Bedarf an Infostellen erhältlich

Der Sprecher der Bundesbahnen in Oberösterreich, Klaus Baumgartner, bestätigt, dass die ÖBB ab 2026 auf gedruckte Taschenfahrpläne verzichten.



Unterstützung gibt´s am Bahnhof

So würden Kärtchen mit einem QR-Code gedruckt, der zum Fahrplan jeweils einer Strecke führt. Kunden, die auf Papierfahrpläne angewiesen sind, beschwichtigt er: „In den ersten zwei Wochen nach Fahrplanwechsel stehen Mitarbeiter an stark frequentierten Bahnhöfen zur Unterstützung bereit. Bei Bedarf können Fahrplanbilder bei Infostellen ausgedruckt werden. Dieses Angebot bleibt auch danach in den ÖBB Ticketschaltern und Reisezentren bestehen.“