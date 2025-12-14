Vorteilswelt
Aus für Bahnbroschüren

Senioren hilflos: Fahrplan gibt‘s nur mehr digital

Chronik
14.12.2025 06:00
Mit dem Seniorenhandy können Leo und Mathilde Sattler die digitalen Fahrpläne nicht abrufen.
Mit dem Seniorenhandy können Leo und Mathilde Sattler die digitalen Fahrpläne nicht abrufen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Ein Pensionisten-Ehepaar aus Leonding (Oberösterreich) schaute bisher im Heftchen der ÖBB nach, wann die Bahn fährt. Doch damit ist Schluss: Aus Spargründen werden die kleinen Broschüren eingestellt und sind künftig lediglich online abrufbar. Und mit ihrem Senioren-Handy können die beiden betagten Leute nicht auf die digitalen Ersatzangebote zu griefen ...

„Womit soll ich denn einen QR-Code scannen, das kann mein Emporia-Seniorenhandy nicht!“ Leo Sattler (81) und seine Frau Mathilde sind begeisterte Bahnfahrer, die dank dem Klimaticket gerne öfters spontan Ausflüge unternehmen.

Das Handy von Leo Sattler
Das Handy von Leo Sattler(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Doch als sich der rüstige Senior wie immer nach der Fahrplanumstellung neue Heftchen von der ÖBB holen wollte, erlebte er eine unliebsame Überraschung: „Da hat man mir erklärt, dass diese Broschüren eingestellt wurden! Ich müsse einen QR-Code scannen, aber ich habe kein Smartphone“, so der Leondinger.

Zitat Icon

Wir sind oft spontan unterwegs, haben auch das Klimaticket. Einen Computer haben wir schon, aber den können wir nicht mitnehmen. Wir Alten bleiben zurück.

Mathilde Sattler

Ausdruck ist unübersichtlich
Immerhin hätten die Angestellten ihm die gewünschten Verbindungen ausgedruckt – aber der Ausdruck sei im Vergleich zu der kompakten Broschüre unübersichtlich, ist Ehefrau Mathilde enttäuscht.

Zitat Icon

Wegen der vielen Baustellen wären die Pläne nur für wenige Wochen gültig. Die geringere Auflage führt zu höheren Stückkosten und  vermehrtem Papierverbrauch.

ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner

Bild: Marek Knopp

Ausdrucke bei Bedarf an Infostellen erhältlich
Der Sprecher der Bundesbahnen in Oberösterreich, Klaus Baumgartner, bestätigt, dass die ÖBB ab 2026 auf gedruckte Taschenfahrpläne verzichten.

Unterstützung gibt´s am Bahnhof
So würden Kärtchen mit einem QR-Code gedruckt, der zum Fahrplan jeweils einer Strecke führt. Kunden, die auf Papierfahrpläne angewiesen sind, beschwichtigt er: „In den ersten zwei Wochen nach Fahrplanwechsel stehen Mitarbeiter an stark frequentierten Bahnhöfen zur Unterstützung bereit. Bei Bedarf können Fahrplanbilder bei Infostellen ausgedruckt werden. Dieses Angebot bleibt auch danach in den ÖBB Ticketschaltern und Reisezentren bestehen.“

Am Computer ist die Scotty-App auch nutzbar
Zusätzlich können Kunden in der Scotty-App am Computer ihr eigenes Fahrplanheft erstellen und sich schicken lassen. Dort gibt es einen eigenen Menüpunkt, in dem man das Heft auf Basis seiner Bedürfnisse erstellen lassen kann. Zudem helfen seit Jahren Senior-Mobil-Berater älteren Menschen dabei, sicher und entspannt mit der Bahn zu reisen – vom Ticketkauf bis hin zur App.

Pensionisten-Ehepaar aus Leonding schaute bisher im Heftchen der ÖBB nach, wann die Bahn fährt. Doch damit ist Schluss: Aus Spargründen werden die kleinen Broschüren eingestellt und sind künftig lediglich online abrufbar.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Oberösterreich
