„Vermisse meine Katze sehr, sie ist so kuschelig“

Kuriose Führerscheinprüfung

Aber auch sein roter Dodge Challenger ist lässig. Aaron lacht: „Da der österreichische Führerschein nicht umgeschrieben werden konnte, musste ich noch einmal eine Prüfung ablegen. Bei der Theorieprüfung wurde zum Beispiel gefragt, was man bei einer Stopptafel machen muss. Die Praxisprüfung hat keine zehn Minuten gedauert. Das Ganze hat 60 Dollar gekostet. Manche Sachen gehen in den USA sehr einfach und schnell, anderes wie die Krankenversicherung ist dagegen wieder komplizierter. Aber ich mag das Leben in Orlando.“