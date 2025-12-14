Vorteilswelt
Wrestler Aaron Fara:

„Vermisse meine Katze sehr, sie ist so kuschelig“

Sport-Mix
14.12.2025 05:45
Wrestler Aaron Fara weiß genau, dass in den USA die Show immer dazu gehört.
Einmal hat Aaron Fara schon mit Lederhose gekämpft. Aber sie passt nicht zu seinem Charakter, den sich World Wrestling Entertainment für ihn ausgedacht hat: „Sie schaut nicht düster genug aus.“ Daher bekam der frühere Judo-Kämpfer, der bei Olympia in Paris noch auf der Matte stand, eine lange schwarze Hose mit Edelweiß-Blume. „Ich habe meine ersten vier richtigen Live-Events hinter mir. Diese Coconut-Shows fanden vor 600 Zuschauern in kleineren Städten statt. Das war cool.“

Aber Ex-Wrestler Matt Bloom, Cheftrainer von WWE im Performance Center Orlando, gab ihm noch eine Hausaufgabe für den am 13. Dezember gestarteten dreiwöchigen Heimaturlaub mit: „Du brauchst noch mehr Muskelmasse und noch weniger Körperfett.“

„Das ist schon eine Herausforderung“
Fara lacht: „Das ist schon eine Herausforderung. Ich freue mich so auf die Kochkünste meiner Mama. Und auch auf eine Käsleberkässemmel, ein Kebab und ein gutes österreichisches Bier („das amerikanische schmeckt wie schon einmal getrunken“) habe ich richtig Lust. Aber ich werde die Vorgaben natürlich umsetzen.“

„Ich liebe diese Katze, sie ist so kuschelig“
Daheim in Bad Erlach wird auch die Sauna ein großer Genuss: „Endlich wieder 100 Grad Celsius oder mehr. Die Sauna in Orlando geht nur bis 60 Grad, das ist nichts.“ Sehr vermissen daheim wird der Riese aber seinen kleinen Kater Tommy, den er aus dem Tierschutzheim geholt hat: „Ich liebe diese Katze, sie ist so kuschelig.“

Kuriose Führerscheinprüfung
Aber auch sein roter Dodge Challenger ist lässig. Aaron lacht: „Da der österreichische Führerschein nicht umgeschrieben werden konnte, musste ich noch einmal eine Prüfung ablegen. Bei der Theorieprüfung wurde zum Beispiel gefragt, was man bei einer Stopptafel machen muss. Die Praxisprüfung hat keine zehn Minuten gedauert. Das Ganze hat 60 Dollar gekostet. Manche Sachen gehen in den USA sehr einfach und schnell, anderes wie die Krankenversicherung ist dagegen wieder komplizierter. Aber ich mag das Leben in Orlando.“

