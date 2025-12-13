Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren

Der US-Softwareriese Microsoft, einer der größten Geldgeber von ChatGPT-Macher OpenAI, stattet sein Windows-Betriebssystem mit immer mehr KI-Algorithmen aus. Auf reine Chatbot-Textroboter folgen nun sogenannte KI-Agenten, die auf Zuruf den Computer bedienen. Doch selbst der Hersteller glaubt nicht so recht an ihre Reife – und die Nutzer revoltieren.
Nachdem man die Nutzer mit dem Windows-10-Supportende im Oktober zum Umstieg gezwungen hat, will Microsoft Windows 11 nun schnell in ein KI-Betriebssystem verwandeln: In eine Vorschauversion für die Betatester des Windows-Insider-Programms haben KI-Agenten Einzug gehalten, die nicht nur mit dem Nutzer chatten und Fragen beantworten, sondern die PC-Bedienung und das Internetsurfen für ihn übernehmen. Aber will man das wirklich? Und ist so ein mit Text- oder Sprachbefehlen bedienbarer Computer à la „Star Trek“ auch sicher und zuverlässig? Eine Analyse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.