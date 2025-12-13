Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Keiner fragte danach“

Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren

Digital
13.12.2025 17:55

Der US-Softwareriese Microsoft, einer der größten Geldgeber von ChatGPT-Macher OpenAI, stattet sein Windows-Betriebssystem mit immer mehr KI-Algorithmen aus. Auf reine Chatbot-Textroboter folgen nun sogenannte KI-Agenten, die auf Zuruf den Computer bedienen. Doch selbst der Hersteller glaubt nicht so recht an ihre Reife – und die Nutzer revoltieren.

0 Kommentare

Nachdem man die Nutzer mit dem Windows-10-Supportende im Oktober zum Umstieg gezwungen hat, will Microsoft Windows 11 nun schnell in ein KI-Betriebssystem verwandeln: In eine Vorschauversion für die Betatester des Windows-Insider-Programms haben KI-Agenten Einzug gehalten, die nicht nur mit dem Nutzer chatten und Fragen beantworten, sondern die PC-Bedienung und das Internetsurfen für ihn übernehmen. Aber will man das wirklich? Und ist so ein mit Text- oder Sprachbefehlen bedienbarer Computer à la „Star Trek“ auch sicher und zuverlässig? Eine Analyse.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Eigentlich wollte sich McDonald&#039;s in den Niederlanden als Alternative zum Weihnachtschaos ...
Spot sorgt für Ärger
Zu gruselig: McDonald‘s stoppt Weihnachtswerbung
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
158.408 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.557 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
146.819 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Digital
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Frisst nur mehr Gemüse
Vegetarischer Wolf aus Supermarkt erobert Herzen
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf