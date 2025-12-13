Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren

Nachdem man die Nutzer mit dem Windows-10-Supportende im Oktober zum Umstieg gezwungen hat, will Microsoft Windows 11 nun schnell in ein KI-Betriebssystem verwandeln: In eine Vorschauversion für die Betatester des Windows-Insider-Programms haben KI-Agenten Einzug gehalten, die nicht nur mit dem Nutzer chatten und Fragen beantworten, sondern die PC-Bedienung und das Internetsurfen für ihn übernehmen. Aber will man das wirklich? Und ist so ein mit Text- oder Sprachbefehlen bedienbarer Computer à la „Star Trek“ auch sicher und zuverlässig? Eine Analyse.