Brisante Aussagen

Oliver Pocher packt über Ehe mit Ex Amira aus

Society International
13.12.2025 21:25
Im August 2023 gaben Oliver Pocher und Amira ihre Trennung bekannt, nach einem weiteren Jahr ...
Im August 2023 gaben Oliver Pocher und Amira ihre Trennung bekannt, nach einem weiteren Jahr ifolgte die Scheidung.(Bild: Screenshot/Glomex.com/Promipool)

Im Sommer 2023 verkündete der deutsche Comedian Oliver Pocher die Trennung von seiner Frau Amira Aly, ein Jahr später folgte die Scheidung. Sieben Jahre war das Paar liiert, vier davon verheiratet. Nun verriet Pocher brisante Details über die gemeinsame Zeit.

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung verriet Pocher, dass er eigentlich gar nicht heiraten wollte. „Ich hab‘ zweimal nach bestem Wissen und Gewissen geheiratet. Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch. Aber irgendwann dachte ich, man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist. Also haben wir geheiratet. Sie war schwanger, es schien richtig.“

Pocher ist fünffacher Vater
Pochers erste Ehe mit Sandy Meyer-Wölden scheiterte 2013 nach nur zweieinhalb Jahren. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, mit Amira Aly hat der Comedian zwei weitere Söhne. „Ich war sicher nicht der beste Ehemann. Aber als Vater gebe ich mein Bestes. Ich bin da, ich engagiere mich, ich habe ein echtes Verhältnis zu meinen Kindern. Ich will ihnen zeigen: Du kannst auch dann stark sein, wenn‘s mal nicht gut läuft.“

Trotz vollem Terminkalender versucht er präsent zu sein. Kürzlich fuhr er laut eigener Aussage nachts nach einer Show in Berlin mit dem Auto nach Köln, um am nächsten Morgen als Weihnachtsmann in der Schule seiner Kinder aufzutreten. „Die Kinder haben gestrahlt. Das war für mich das Größte.“

Zitat Icon

Ich war sicher nicht der beste Ehemann. Aber als Vater gebe ich mein Bestes.

Oliver Pocher im Interview mit der „Bild“

Pocher möchte seinen Kindern Normalität vermitteln – auch in Glaubensfragen. „Niemand sollte einem Kind etwas überstülpen“, sagte er. Sie sollen selbst entscheiden.

Comeback mit Ex ausgeschlossen
Gefragt, ob er sich ein Liebes-Comeback mit Sandy oder mit Amira vorstellen könne, sagte Pocher: „Auf keinen Fall.“ Pocher spricht offen über seine Ehen, ohne Selbstmitleid. „Ich mache Comedy daraus“, sagte er. Mit Meyer-Wölden pflege er heute ein freundschaftliches Verhältnis, mit Amira bleibe der Kontakt offen.

Pocher bereut nichts in seinem Leben
Auch über das Verhältnis zu seinen Eltern sprach Pocher. Dieses sei von Offenheit geprägt. Er weiß, dass nicht alles gutgeheißen wird, was er tut. Doch er stehe zu seinem Leben, bereuen wolle er nichts. „Ich fand bisher alles genauso richtig, wie ich es gemacht habe.“ Ein Leben ohne Bühne sei für ihn undenkbar. Und ob noch etwas kommt? „Ich hoffe, ich habe noch was vor mir.“

