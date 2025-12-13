Oliver Pocher packt über Ehe mit Ex Amira aus

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung verriet Pocher, dass er eigentlich gar nicht heiraten wollte. „Ich hab‘ zweimal nach bestem Wissen und Gewissen geheiratet. Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch. Aber irgendwann dachte ich, man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist. Also haben wir geheiratet. Sie war schwanger, es schien richtig.“

Pocher ist fünffacher Vater

Pochers erste Ehe mit Sandy Meyer-Wölden scheiterte 2013 nach nur zweieinhalb Jahren. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, mit Amira Aly hat der Comedian zwei weitere Söhne. „Ich war sicher nicht der beste Ehemann. Aber als Vater gebe ich mein Bestes. Ich bin da, ich engagiere mich, ich habe ein echtes Verhältnis zu meinen Kindern. Ich will ihnen zeigen: Du kannst auch dann stark sein, wenn‘s mal nicht gut läuft.“