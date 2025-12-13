Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant

Aufruf in einer Moschee?

Der Plan der Verdächtigen sei gewesen, „mittels eines Fahrzeugs einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt durchzuführen“, betonte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft München. Der Ägypter soll laut derzeitigem Ermittlungsstand die Marokkaner in einer Moschee im Raum Dingolfing-Landau zu dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag aufgerufen haben. Wann der Anschlag hätte stattfinden sollen oder wie konkret die Pläne waren, ist noch offen.