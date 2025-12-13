Vorteilswelt
„Gastein Sounds“: Rapper Cro heizte 5000 Fans ein

Salzburg
13.12.2025 22:21
Rapper Cro setzte den lautstarken Schlusspunkt
Rapper Cro setzte den lautstarken Schlusspunkt(Bild: Andreas Tröster)

Was für ein Abschluss! Rapper Cro setzte beim „Gastein Sounds“ am Samstagabend den lautstarken Schlusspunkt. Nicht nur sein Markenzeichen war im Gasteinertal mit dabei...

Mit im Gepäck hatte der deutsche Superstar nicht nur sein Markenzeichen – gleich mehrere auffällige Maske – sondern auch alle seine Hits wie „Easy“ und „Einmal um die Welt“. Zuvor heizte die steirische Sängerin Bella  den 5000 Fans in Bad Hofgastein ein.

Es war nach einigen Jahren Pause, wieder ein echtes Ski-Opening in die Skisaison im Gasteinertal. Das „Gastein Sounds“-Festival soll es auch im kommenden Jahr wieder geben. . . 

Folgen Sie uns auf