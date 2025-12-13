„Gastein Sounds“: Rapper Cro heizte 5000 Fans ein
Ski-Opening
Was für ein Abschluss! Rapper Cro setzte beim „Gastein Sounds“ am Samstagabend den lautstarken Schlusspunkt. Nicht nur sein Markenzeichen war im Gasteinertal mit dabei...
Mit im Gepäck hatte der deutsche Superstar nicht nur sein Markenzeichen – gleich mehrere auffällige Maske – sondern auch alle seine Hits wie „Easy“ und „Einmal um die Welt“. Zuvor heizte die steirische Sängerin Bella den 5000 Fans in Bad Hofgastein ein.
Es war nach einigen Jahren Pause, wieder ein echtes Ski-Opening in die Skisaison im Gasteinertal. Das „Gastein Sounds“-Festival soll es auch im kommenden Jahr wieder geben. . .
