Neue Angriffe in Gaza

Israel tötet hochrangigen Hamas-Kommandeur

Ausland
13.12.2025 16:43
Die Angriffe im Gazastreifen gehen weiter
Die Angriffe im Gazastreifen gehen weiter(Bild: AFP/BASHAR TALEB)

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hamas im Gazastreifen getötet. In den vergangenen Monaten sei der Terrorist im Einsatz gewesen, um die Fähigkeiten der Hamas und deren Waffenproduktion wieder herzustellen, teilte die Armee mit. 

Um wen es sich genau handelte, blieb in der Mitteilung offen. Nach Informationen der israelischen Medien „Times of Israel“ und ynet.com handelte es sich um einen Drohnenangriff in der Stadt Gaza.

Dabei soll der Top-Kommandeur der Hamas, Raed Saad, getötet worden sein. Dieser soll Chefplaner des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels gewesen sein, bei dem rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren.

Abbas stellt Wahlen erst nach Ende des Gaza-Kriegs in Aussicht
Unterdessen hat der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas  Hoffnungen auf seit Jahren überfällige Wahlen gedämpft. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollten binnen eines Jahres nach Ende des Gaza-Kriegs abgehalten werden, sagte Abbas der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge.

Ein Ende des Gaza-Kriegs ist derzeit nicht absehbar. Die Terrororganisation Hamas hat bislang nicht alle Punkte der ersten Phase aus dem Gaza-Friedensplan erfüllt. Ob die zweite Phase dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wird sich erst noch zeigen. Dabei stehen besonders strittige Fragen wie eine Entwaffnung der Hamas im Fokus.

