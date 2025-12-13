Raimanns Colts holen Quarterback-Opa (44) zurück

Seine größten Erfolge feierte Rivers in 16 Jahren mit den San Diego bzw. Los Angeles Chargers. In seiner letzten Saison vor dem eigentlichen Karriereende führte er die Colts zu ihrem bisher letzten Play-off-Einzug. Die K.o.-Phase will das Team von Raimann, der als Left Tackle unter anderem den Quarterback schützen soll, nun erstmals wieder erreichen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie scheint dafür in Seattle aber eine Trendwende nötig.