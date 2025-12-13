Vorteilswelt
Nach fünf Jahren Pause

Raimanns Colts holen Quarterback-Opa (44) zurück

US-Sport
13.12.2025 21:13
Philip Rivers
Philip Rivers(Bild: AP/Adrian Kraus)

Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann wird am Sonntag (22.25 Uhr MEZ) einen 44-jährigen Großvater auf der Quarterback-Position beschützen. Seine Indianapolis Colts haben für das wichtige Gastspiel bei den Seattle Seahawks den nach fünf Jahren aus der Football-Pension zurückgeholten Philip Rivers zum Starter erklärt. Das berichtete der im Besitz der US-Profiliga stehende Sender NFL Network am Samstag.

0 Kommentare

  Wegen einer Verletzungsmisere – nach Anthony Richardson fiel zuletzt auch Stammquarterback Daniel Jones wegen eines Achillessehnenrisses für die restliche Saison aus – hatten die Colts zu Wochenbeginn Rivers reaktiviert. Vom Trainingskader zogen sie ihren früheren Spielmacher am Samstag in den Matchkader hoch. Am Sonntag wird der zehnfache Familienvater, der seit einem Jahr auch Großvater ist, nun sein erstes NFL-Spiel seit Jänner 2021 bestreiten.

Seine größten Erfolge feierte Rivers in 16 Jahren mit den San Diego bzw. Los Angeles Chargers. In seiner letzten Saison vor dem eigentlichen Karriereende führte er die Colts zu ihrem bisher letzten Play-off-Einzug. Die K.o.-Phase will das Team von Raimann, der als Left Tackle unter anderem den Quarterback schützen soll, nun erstmals wieder erreichen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie scheint dafür in Seattle aber eine Trendwende nötig.

