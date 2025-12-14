Vorteilswelt
Bundesliga im Ticker

Red Bull Salzburg gegen WAC, LIVE ab 14.30 Uhr

Bundesliga
14.12.2025 05:17
Red Bull Salzburg empfängt den Wolfsberger AC
Red Bull Salzburg empfängt den Wolfsberger AC

17. Runde der österreichischen Bundesliga. Red Bull Salzburg empfängt den Wolfsberger AC. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der LIVETICKER:

Im vergangenen Jahr war Salzburg als Fünfter mit zehn Punkten Rückstand in die Winterpause gegangen, heuer wollen die „Roten Bullen“ zum siebenten Mal in den jüngsten acht Jahren Weihnachten wieder als Nummer eins feiern. Die Letsch-Truppe hat es selbst in der Hand. „Wir wollen die letzte Begegnung des Jahres unbedingt gewinnen, damit wir auf jeden Fall als Tabellenführer ins neue Jahr gehen“, erklärte Torhüter Alexander Schlager. Ob Letsch die „Bescherung“ in Wals-Siezenheim an der Seitenlinie erlebt, ist ungewiss. Beim Europa-League-Auswärtsspiel in Freiburg (0:1) wurde der grippige Deutsche von Kai Hesse vertreten.

Der WAC reist ohne die Leistungsträger Chibuike Nwaiwu (gesperrt), Dominik Baumgartner und Alessandro Schöpf (beide verletzt), aber mit neu gewonnenem Selbstvertrauen an. Das 2:1 gegen die Austria war der erste Sieg unter Trainer Ismail Atalan und hat die Stimmung in Wolfsberg aufgehellt. „Das Wichtigste war, dass wir alle mit einem fröhlichen Gesicht durch die Gegend gelaufen sind. Es tut uns allen gut, ohne dass wir Zweifel hatten“, sagte Atalan. Salzburg ist für ihn noch immer das „Nonplusultra“ der Liga. „Man freut sich auf solche Spiele. Man sieht, mit welcher Intensität sie Fußball spielen wollen. Wir dürfen uns nicht auf einen Schlagabtausch einlassen, müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich die Intensität mitgehen, sowohl körperlich als auch mental“, erklärte der WAC-Coach

Porträt von krone Sport
krone Sport
