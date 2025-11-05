Verstopft? So kann man den Darm auf Trab bringen

Bei diesem Beschwerdebild könnte neben ausreichender Flüssigkeitszufuhr, ballaststoffreicher ausgewogener Kost in regelmäßigen Abständen, auch ausreichend Bewegung die Stuhlproblematik verbessern. Essen Sie nicht „im Vorbeigehen“, sondern nehmen Sie sich bei den Mahlzeiten ausreichend Zeit und lassen Sie sich nicht ablenken, etwa durch die gleichzeitige Verwendung des Smartphones.