Verstopft? So kann man den Darm auf Trab bringen

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Tamara L. (18): „Ich habe seit zwei Jahren regelmäßigen, aber sehr harten Stuhl. Abführmittel und Probiotika helfen nur, solange ich sie einnehme. Können genug trinken, Ballaststoffe, Bewegung und langsames Essen wirklich helfen?“
Prim. Dr. Christian EMICH, FA für Innere Medizin aus Wien: Stuhlträgheit und damit zu harter Stuhlgang können unterschiedlichste Ursachen haben. Dazu zählen unter anderem Änderungen der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, ein Reizdarmsyndrom mit Obstipation (Verstopfung) und auch funktionelle Störungen im Enddarmbereich wie etwa Hämorrhoiden, Entzündungen oder Schleimhauteinrisse.
Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen und die Einnahme gewisser Medikamente stören mitunter ebenfalls die normale Verdauungstätigkeit.
Bei diesem Beschwerdebild könnte neben ausreichender Flüssigkeitszufuhr, ballaststoffreicher ausgewogener Kost in regelmäßigen Abständen, auch ausreichend Bewegung die Stuhlproblematik verbessern. Essen Sie nicht „im Vorbeigehen“, sondern nehmen Sie sich bei den Mahlzeiten ausreichend Zeit und lassen Sie sich nicht ablenken, etwa durch die gleichzeitige Verwendung des Smartphones.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.
Bessern sich die Beschwerden nicht, kann ich nur empfehlen, sich gründlich untersuchen zu lassen. Dazu gehört auch ein genaues Blutbild und, falls notwendig, eine röntgenologische und endoskopische Diagnostik, also eine Gastroskopie und Koloskopie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.