Leser fragen

Verstopft? So kann man den Darm auf Trab bringen

Gesund
05.11.2025 06:00
Ballaststoffreiche Kost regt die Darmtätigkeit an.
Ballaststoffreiche Kost regt die Darmtätigkeit an.

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Tamara L. (18): „Ich habe seit zwei Jahren regelmäßigen, aber sehr harten Stuhl. Abführmittel und Probiotika helfen nur, solange ich sie einnehme. Können genug trinken, Ballaststoffe, Bewegung und langsames Essen wirklich helfen?“

Prim. Dr. Christian EMICH, FA für Innere Medizin aus Wien: Stuhlträgheit und damit zu harter Stuhlgang können unterschiedlichste Ursachen haben. Dazu zählen unter anderem Änderungen der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, ein Reizdarmsyndrom mit Obstipation (Verstopfung) und auch funktionelle Störungen im Enddarmbereich wie etwa Hämorrhoiden, Entzündungen oder Schleimhauteinrisse.

Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen und die Einnahme gewisser Medikamente stören mitunter ebenfalls die normale Verdauungstätigkeit.

Bei diesem Beschwerdebild könnte neben ausreichender Flüssigkeitszufuhr, ballaststoffreicher ausgewogener Kost in regelmäßigen Abständen, auch ausreichend Bewegung die Stuhlproblematik verbessern. Essen Sie nicht „im Vorbeigehen“, sondern nehmen Sie sich bei den Mahlzeiten ausreichend Zeit und lassen Sie sich nicht ablenken, etwa durch die gleichzeitige Verwendung des Smartphones.

Bessern sich die Beschwerden nicht, kann ich nur empfehlen, sich gründlich untersuchen zu lassen. Dazu gehört auch ein genaues Blutbild und, falls notwendig, eine röntgenologische und endoskopische Diagnostik, also eine Gastroskopie und Koloskopie.

