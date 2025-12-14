Vorteilswelt
Hier im Liveticker:

Super-G der Damen in St. Moritz ab 10.45 Uhr LIVE

Ski Alpin
14.12.2025 05:07
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Heute steht in St. Moritz der Super-G der Damen am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Vonn hat am Freitag die Rückkehr auf die Siegerliste gefeiert. Erstmals seit ihrem vor rund einem Jahr gegebenen Comeback gewann die 41-Jährige ein Rennen.

Der Zwischenstand:

Im Super-G brachte der US-Star in der letzten Saison sogar die bessern Platzierungen ins Ziel. Beim Finale in Sun Valley reichte es nach einer verpatzten Saalbach-WM zu Rang zwei. Was ist heute möglich – und wie schlagen sich unsere Damen?

