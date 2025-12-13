Heimspiel für Alaba beim Finale der Icon League

LIVE: Doppelschlag! Leverkusen führt gegen Köln
Ein Fußball-Spektakel wartet auf die Zuschauer in der Wiener Stadthalle! Stars und bekannte Gesichter aus Sport, Musik & Internet matchen sich am Sonntag (ab 17 Uhr) um den Titel der Icon League. Toni Kroos, Franck Ribery und Co. – wer holt sich den Pokal? Die „Krone“ gibt Einblick in ein Phänomen, das mittlerweile Millionen Fans in den ausverkauften Arenen oder in Live-Streams begeistert.
Franck Ribery, Toni Kroos, Claudio Pizarro oder David Alaba. Nein, das ist kein Legenden-Kick der Bayern, sondern das Line-up für das Mega-Spektakel in der Stadthalle. Die Icon League 2025 bekommt am Sonntag (ab 17 Uhr) ihre Krönung in Wien, ein Heimspiel für den ÖFB-Teamkapitän.
