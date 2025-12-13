Heimspiel für Alaba beim Finale der Icon League

Ein Fußball-Spektakel wartet auf die Zuschauer in der Wiener Stadthalle! Stars und bekannte Gesichter aus Sport, Musik & Internet matchen sich am Sonntag (ab 17 Uhr) um den Titel der Icon League. Toni Kroos, Franck Ribery und Co. – wer holt sich den Pokal? Die „Krone“ gibt Einblick in ein Phänomen, das mittlerweile Millionen Fans in den ausverkauften Arenen oder in Live-Streams begeistert.