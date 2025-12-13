„Putin, gib der Ukraine endlich die Kinder zurück“

2022, gleich zu Beginn von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, verschleppten die Russen Kinder. Die heute 19-jährige Valeriia war eines der Tausenden auf die Krim in ein Umerziehungslager deportierten Mädchen und Buben. Doch ihrer Großmutter gelang es, die Russen auszutricksen und sie zu befreien.
„Soldaten verfrachteten mich brutal in einen Bus. Direkt vor meiner Schule. Im Höllentempo fuhren sie mit uns los. Meine kranke Mutter und meine Großmutter erfuhren erst Stunden später, dass man mich weg in ein Umerziehungslager gebracht hatte“, erinnert sich die heute 19-jährige Valeriia S. an die Deportation. Blass, unsicher und nervös erzählt sie vom Schock ihres Lebens.
