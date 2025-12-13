„Putin, gib der Ukraine endlich die Kinder zurück“

„Soldaten verfrachteten mich brutal in einen Bus. Direkt vor meiner Schule. Im Höllentempo fuhren sie mit uns los. Meine kranke Mutter und meine Großmutter erfuhren erst Stunden später, dass man mich weg in ein Umerziehungslager gebracht hatte“, erinnert sich die heute 19-jährige Valeriia S. an die Deportation. Blass, unsicher und nervös erzählt sie vom Schock ihres Lebens.