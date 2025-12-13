Massive Mehrheit gegen Donald Trumps Öxit-Vorstoß

Make Austria great again – spielt’s nur gemeinsam mit der Europäischen Union. Zu diesem eindeutigen Commitment kamen – wie berichtet – nicht nur die Parteichefs, sondern jetzt auch die Österreicher selbst. Aus einer für die „Krone“ vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) durchgeführten Umfrage geht hervor, dass 70 Prozent der Österreicher dem Öxit-Vorschlag von US-Präsident Donald Trump eine Absage erteilen.

Grafik: So stehen die Österreicher zur EU