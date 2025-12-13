Ärger und Wutrede: „Ist eigentlich ein Skandal“

„Eine krassere Fehlentscheidung in der Organisation gibt es nicht“

Semlic weiter: „Wenn man drei Spieler einwechseln will und einer kann nicht reinkommen, weil er sein Tape richten muss, und ich schicke ihn dann nach zehnsekündiger Verspätung rein – meines Wissens ist das Regelwerk so, dass ein Spieler nur bei einer Unterbrechung eingewechselt werden darf. Und genau dieser Spieler Fridrikas steht dann vorne alleine, weil er ja vom Schiedsrichter reingeschickt wurde, und holt den Elfer raus. Eine krassere Fehlentscheidung in der Organisation gibt es nicht. Diese Situationen haben leider das Spiel komplett beeinflusst und am Ende des Tages auch entschieden. Diesen Schuh müssen sich die Schiedsrichter anziehen, wenn mir jemand etwas anderes erklären möchte, dann gute Nacht. Die Rote Karte für Kubatta war definitiv zu hart. Ich habe die Gelbe Karte bewusst genommen, weil ich darauf hinweisen wollte, dass es eine krasse Fehlentscheidung war. Ich habe dann zur Gelben gesagt: ‘Gratuliere‘, ohne Emotion, daraufhin sehe ich die Rote Karte, das verstehe ich nicht.“