Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga-Stimmen

Ärger und Wutrede: „Ist eigentlich ein Skandal“

Bundesliga
13.12.2025 21:07
WSG-Tirol-Trainer Philipp Semlic
WSG-Tirol-Trainer Philipp Semlic(Bild: GEPA)

Nach der 1:2-Niederlage gegen Hartberg kochten bei WSG-Tirol-Trainer Philipp Semlic die Emotionen hoch. Er sah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte. Auch sein Spieler David Kubatta wurde vom Platz verwiesen. „Was beim Elfer passiert ist, ist eigentlich ein kleiner Skandal.“ Hier sind alle Bundesliga-Stimmen der Samstagspartien ...

0 Kommentare

In der sechsten Minute der Nachspielzeit bei Tirol gegen Hartberg sah zunächst Yannick Vötter nach einem Foul die Gelbe Karte. Die Entscheidung brachte die Tiroler völlig auf die Palme: Verteidiger David Kubatta reagierte mit einer „Scheibenwischer“-Geste in Richtung Schiedsrichter und sah dafür glatt Rot. Doch damit nicht genug: WSG-Coach Philipp Semlic kommentierte den Ausschluss lautstark und wurde wenige Augenblicke später ebenfalls mit Rot auf die Tribüne geschickt. Die Tiroler mussten die zweite Hälfte somit nicht nur in Unterzahl, sondern auch ohne ihren Cheftrainer bestreiten.

Semlic: „... , ist eigentlich ein kleiner Skandal“
Bei Semlic war der Ärger nach der Partie weiter groß. „Es ist schon sehr ärgerlich, was da abgelaufen ist. Wir fühlen uns bei mehreren Entscheidungen klar benachteiligt. Nicht nur wir waren schuld an der Niederlage, auch das Schiedsrichterteam hat das Seine dazu beigetragen, dass wir als Verlierer vom Platz gehen. Was viele Schiedsrichter nicht verstehen, ist, dass sie mit kleinen Fehlentscheidungen ein Spiel komplett beeinflussen können, dass es in die andere Richtung geht. Vor Rot an Kubatta war es ein ganz klares Foul an Müller, das jeder gesehen hat und wo dann die Emotionen hochkochen. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, wenn wir zu elft spielen, gehen wir als Gewinner vom Platz. Und was beim Elfer passiert ist, ist eigentlich ein kleiner Skandal.“

Lesen Sie auch:
Der TSV Hartberg dreht das Spiel gegen die WSG und gewinnt mit 2:1.
Spiel gedreht
TSV Hartberg geht mit Heimsieg in die Winterpause
13.12.2025

„Eine krassere Fehlentscheidung in der Organisation gibt es nicht“
Semlic weiter: „Wenn man drei Spieler einwechseln will und einer kann nicht reinkommen, weil er sein Tape richten muss, und ich schicke ihn dann nach zehnsekündiger Verspätung rein – meines Wissens ist das Regelwerk so, dass ein Spieler nur bei einer Unterbrechung eingewechselt werden darf. Und genau dieser Spieler Fridrikas steht dann vorne alleine, weil er ja vom Schiedsrichter reingeschickt wurde, und holt den Elfer raus. Eine krassere Fehlentscheidung in der Organisation gibt es nicht. Diese Situationen haben leider das Spiel komplett beeinflusst und am Ende des Tages auch entschieden. Diesen Schuh müssen sich die Schiedsrichter anziehen, wenn mir jemand etwas anderes erklären möchte, dann gute Nacht. Die Rote Karte für Kubatta war definitiv zu hart. Ich habe die Gelbe Karte bewusst genommen, weil ich darauf hinweisen wollte, dass es eine krasse Fehlentscheidung war. Ich habe dann zur Gelben gesagt: ‘Gratuliere‘, ohne Emotion, daraufhin sehe ich die Rote Karte, das verstehe ich nicht.“

David Kubatta (WSG-Tirol-Spieler) meinte nach Schlusspfiff: „Ich habe dem Schiedsrichter bei der Freistoßentscheidung gesagt: ‘Das ist krank.‘ Rot ist für mich absolut nicht nachvollziehbar.“

David Kubatta (li.) sah die Rote Karte.
David Kubatta (li.) sah die Rote Karte.(Bild: GEPA)

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer) sagte zur Partie: „Es war ein extrem schwieriges Spiel, wir haben es uns durch das 0:1 in Überzahl noch einmal schwer gemacht, dann aber das Spiel gedreht. Das zeigt, dass wir gelernt haben. Heil hat für uns das Spiel gedreht. Ich kann die Kritik am Schiedsrichter nicht nachvollziehen. Ich habe einen Schiedsrichter gesehen, der das Spiel laufen hat lassen, aber auf beiden Seiten. Der Elfer war meiner Meinung nach berechtigt. Zur Roten Karte kann ich nichts sagen.“

Reaktionen zu GAK – LASK (1:2):

  Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Die Niederlage tut weh, ich finde aber, dass wir mehr als ordentlich agiert haben. Wir haben aber zu früh Weihnachtsgeschenke verteilt, haben uns mit dem Ausgleich belohnt und dann noch einmal nicht zu hundert Prozent verteidigt. Die Serie des LASK ist kein Zufall, da ist schon Klasse vorhanden. Wir haben jetzt gegen zwei Titelaspiranten (Sturm und LASK, Anm.) verloren, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es unser Ziel war, nicht als Letzter ins Frühjahr zu gehen. Die Entwicklung der Mannschaft stimmt mich sehr positiv. Auch wie sich die Spieler individuell entwickelt haben.“

Lesen Sie auch:
Jubel beim LASK: Die Linzer bejubelten den siebten Sieg in den letzten acht Spielen.
2:1 gegen den GAK
LASK weiter top! Linzer feiern 7. Sieg im 8. Spiel
13.12.2025

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ich bin sehr glücklich über einen völlig verdienten Sieg. Wir haben es nach dem 2:1 ausgelassen, das dritte Tor zu erzielen. Die Möglichkeiten wären da gewesen. Riesenlob an die Mannschaft, nach so einer Serie wird es nie leichter. Sie hat das über Monate gut gesteuert. Ich hätte nie daran gedacht, dass wir am Ende der Herbstsaison vorne dabei sind.“

Reaktionen zu SV Ried – SCR Altach (3:0):

  Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Das Spiel war, denke ich, am Anfang so, dass wir sehr gut verteidigt haben und gar nichts zugelassen haben gegen eine formstarke Altacher Mannschaft und vor dem Tor die eine oder andere Chance gehabt haben. Durch das Tor kurz vor der Halbzeit sind wir mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen. Dann haben wir uns ganz viel vorgenommen für die zweite Halbzeit und einen Mix aus Kämpfen und spielerischen Mitteln beibehalten. Ich muss der Mannschaft auch ein Kompliment machen, dass sie in einer hitzigen Partie cool geblieben ist. Es war ein souveräner, verdienter Sieg daheim. Man kann es als Krönung eines starken Herbstes bezeichnen. Ich weiß aber, dass in der Mannschaft immer noch mehr steckt, deshalb freue ich mich darauf, dass wir das auch noch rauskitzeln.“

Lesen Sie auch:
Ried gewinnt, Altach verliert – und die Herbstsaison ist damit für beide Teams beendet ...
Klarer 3:0-Heimsieg
Rieder „Wikinger“ machen fette Beute gegen Altach!
13.12.2025

Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer): „Den Jahresabschluss hätten wir uns natürlich anders vorgestellt, wir haben das erwartete schwierige Spiel alle gespürt. Ried hat uns mit den Waffen geschlagen, die sie haben, die haben sie eindrucksvoll eingesetzt. Wir haben ganz wenig entgegenzusetzen gehabt, gehen daher als verdienter Verlierer vom Platz. Wenn es eine Erklärung gäbe, wäre Fußball ganz einfach, es ist nicht einfach, jede Woche eine Topleistung zu bringen, trotzdem sind sie Profispieler und müssen das versuchen. Ried war gut eingestellt und wir haben nicht die Mittel gefunden, um sie zu verteidigen, vor allem bei Standardsituationen, auch das erste Gegentor resultiert aus einem Flankenball. Deswegen war das zu wenig in der Thematik. Spätestens mit dem Ausschluss von Massombo war es gegessen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Bundesliga
Bundesliga-Stimmen
Ärger und Wutrede: „Ist eigentlich ein Skandal“
Spiel gedreht
TSV Hartberg geht mit Heimsieg in die Winterpause
Klarer 3:0-Heimsieg
Rieder „Wikinger“ machen fette Beute gegen Altach!
2:1 gegen den GAK
LASK weiter top! Linzer feiern 7. Sieg im 8. Spiel
Krone Plus Logo
Tor-Krise beim Meister
Sturm? In Europa herrscht eher lähmende Flaute

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine