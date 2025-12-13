Rossis Neustart! Wechsel mit Ansage ans Liga-Ende

Heimspiel für Alaba beim Finale der Icon League
Mega-Event in Wien
Die Vancouver Canucks hatten in der NHL schon länger ein Auge auf Eishockey-Ass Marco Rossi geworfen. In der Nacht auf Samstag schlug das Schlusslicht der Liga zu, schnappte sich den Österreicher im Zuge eines Tauschgeschäfts. Mit dem Abschied des 24-Jährigen steigen die Chancen auf seine Teilnahme an der A-WM 2026 in der Schweiz.
Nach 202 Spielen und 49 Toren endete für Rossi die Zeit in Minnesota – für manche überraschend, für andere nicht. Die Wild hatten den Vorarlberger 2020 gedraftet, letzte Saison schaffte der 24-Jährige mit 60 Punkten (24 Tore, 36 Assists) seine beste Saison.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.