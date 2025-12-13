Rossis Neustart! Wechsel mit Ansage ans Liga-Ende

Die Vancouver Canucks hatten in der NHL schon länger ein Auge auf Eishockey-Ass Marco Rossi geworfen. In der Nacht auf Samstag schlug das Schlusslicht der Liga zu, schnappte sich den Österreicher im Zuge eines Tauschgeschäfts. Mit dem Abschied des 24-Jährigen steigen die Chancen auf seine Teilnahme an der A-WM 2026 in der Schweiz.