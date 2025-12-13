Als der Volkssturm im Burgenland aufgestellt wurde

Die sich abzeichnende Niederlage des Deutschen Reiches führte dazu, dass durch den Erlass Adolf Hitlers vom 25. September 1944 alle waffenfähigen Männer zwischen 16 und 65 Jahren, die noch keinen Dienst in der Wehrmacht leisteten, dem „Deutschen Volkssturm“ eingegliedert wurden. Die Aufgabe des „letzten Aufgebotes“ war es, das Deutsche Reich mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen und die sowjetischen Truppen zurückzuschlagen.