Richtige Ernährung und Atem als Energiebooster

Nicht nur über die Ernährung lässt sich neue Kraft schöpfen. Auch bewusste Atmung kann das Energielevel heben und die Stimmung positiv beeinflussen. Bereits wenige Minuten täglich reichen aus. Eine einfache Übung: Aufrecht sitzen, eine Hand auf den Bauch legen, langsam durch die Nase einatmen und spüren, wie sich die Bauchdecke hebt. Anschließend den Atem kurz halten und ruhig durch den Mund wieder ausatmen. Beruhigt das Nervensystem, verbessert die Sauerstoffversorgung und hebt die Laune.