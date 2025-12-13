LIVE ab 21 Uhr: Arsenal gegen kriselnde „Wolves“

Der Grazer AK empfängt den LASK – ab 17 Uhr LIVE
16. Runde in der Premier League: Leader Arsenal empfängt den abgeschlagenen Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers. Wir berichten live (siehe unten).
Die „Gunners“ aus London liegen aktuell nach nur zwei Siegen aus den jüngsten fünf Partien nur noch zwei Punkte vor Manchester City an der Spitze der Tabelle.
Mit dem abgeschlagenen und noch sieglosen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers wartet auf Arsenal allerdings der wohl leichteste Gegner aller Spitzenteams.
Im Vergleich: ManCity (2.) muss bei Oliver Glasners Crystal Palace (4.) ran, Chelsea (5.) trifft auf Everton (7.) und Liverpool (10.) empfängt Brighton (8.). Allein Aston Villa (3.) hat mit dem Drittletzten West Ham United ebenfalls eher einen leichteren Gegner …
