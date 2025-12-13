Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

England-Liga-TICKER

LIVE ab 21 Uhr: Arsenal gegen kriselnde „Wolves“

Premier League
13.12.2025 04:04
Was ist heute drinnen für Coach Mikel Arteta und seine Arsenal-Truppe?
Was ist heute drinnen für Coach Mikel Arteta und seine Arsenal-Truppe?(Bild: AFP/PETER POWELL)

 

16. Runde in der Premier League: Leader Arsenal empfängt den abgeschlagenen Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Die „Gunners“ aus London liegen aktuell nach nur zwei Siegen aus den jüngsten fünf Partien nur noch zwei Punkte vor Manchester City an der Spitze der Tabelle.

Mit dem abgeschlagenen und noch sieglosen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers wartet auf Arsenal allerdings der wohl leichteste Gegner aller Spitzenteams.

Im Vergleich: ManCity (2.) muss bei Oliver Glasners Crystal Palace (4.) ran, Chelsea (5.) trifft auf Everton (7.) und Liverpool (10.) empfängt Brighton (8.). Allein Aston Villa (3.) hat mit dem Drittletzten West Ham United ebenfalls eher einen leichteren Gegner …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
150.070 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
136.627 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.331 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Premier League
Trimmel-Traumflanke
Union Berlin stoppt Erfolgslauf von RB Leipzig
Bald auch offiziell
Neues Bayern-Stadion: Millionen-Deal wohl perfekt
Buhlen um Starspieler
FC Bayern plant Gespräche mit Glasner-Schützling
Freund erklärt:
FC Bayern freut sich „auf drei Winter-Neuzugänge“
Sorgen um Lienhart
ÖFB-Kicker trifft und muss dann angeschlagen raus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf