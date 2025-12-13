Vorteilswelt
Ältester Sieger

Darts-Wahnsinn! 71-Jähriger sorgt für WM-Sensation

Sport-Mix
13.12.2025 21:26
Paul Lim
Paul Lim(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS/John Walton)

Riesensensation bei der Darts-WM! Der 71-jährige Singapurer Paul Lim warf in der ersten Runde den auf Platz 47 der Weltrangliste stehenden Jeffrey de Graaf mit 3:1 aus dem Turnier und ist damit der älteste Matchsieger einer WM.

Lim ist eine lebende Darts-Legende. Der 71-jährige Singapurer schrieb bereits 1990 Geschichte, als er bei der WM den ersten Nine-Darter der Turnierhistorie warf.

Auch Jahrzehnte später sorgt Lim noch für Schlagzeilen: Bei seiner 28. (!) WM-Teilnahme wurde er zum ältesten Teilnehmer und ältesten Matchwinner aller Zeiten. In Runde eins setzte er sich sensationell gegen Jeffrey de Graaf durch. 

Jetzt gegen Humphries oder Evetts
Lim hat mit dem Einzug in Runde zwei bereits 25.000 Pfund an Preisgeld sicher. Dort trifft er auf den Gewinner der Partie zwischen Luke Humphries und Ted Evetts. Kann der 71-Jährige da die nächste Mega-Sensation schaffen? ...

Dominik Marek
Ältester Sieger
Darts-Wahnsinn! 71-Jähriger sorgt für WM-Sensation
