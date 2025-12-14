Slalom der Herren in Val d‘Isere ab 9.30 Uhr LIVE

Auf einen Aufschwung hofft Marco Schwarz. Ihm war es in der vergangenen Woche in Beaver Creek in Super-G und Riesentorlauf als 20. bzw. 22. nicht gut gelaufen. Danach nahm er sich mit Blick auf Val d‘Isere je einen Tag Slalom- und Riesentorlauf-Training vor. „Die Vorfreude ist riesengroß“, erklärte der Allrounder. „Ich freue mich auf den europäischen Schnee, vielleicht mit ein bissl Wasser in der Piste drinnen. Das kommt mir sicher entgegen.“ Die beiden bisherigen Torläufe waren für den 30-Jährigen als 19. und 21. nicht zufriedenstellend verlaufen.