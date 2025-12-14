Slalom der Herren in Val d‘Isere ab 9.30 Uhr LIVE

In Val d‘Isere steht heute der Slalom der Herren am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Manuel Faller hat den Trip an die Übersee-Stationen Copper Mountain und Beaver Creek ausgelassen, nachdem er im Gurgl-Slalom lediglich auf Platz 27 gekommen war. Der 33-Jährige hat die knapp drei Wochen in der Heimat für gutes Training genutzt und sich motiviert zurückgemeldet. Der fleißigste österreichische Punktesammler in den beiden bisherigen Saison-Torläufen (Levi, Gurgl) war Fabio Gstrein mit 41, einen Zähler weniger hat Dominik Raschner auf dem Konto. Dem Tiroler gelang als Gurgl-Sechster das beste ÖSV-Ergebnis, Michael Matt war in Levi Neunter.
Der Zwischenstand:
Auf einen Aufschwung hofft Marco Schwarz. Ihm war es in der vergangenen Woche in Beaver Creek in Super-G und Riesentorlauf als 20. bzw. 22. nicht gut gelaufen. Danach nahm er sich mit Blick auf Val d‘Isere je einen Tag Slalom- und Riesentorlauf-Training vor. „Die Vorfreude ist riesengroß“, erklärte der Allrounder. „Ich freue mich auf den europäischen Schnee, vielleicht mit ein bissl Wasser in der Piste drinnen. Das kommt mir sicher entgegen.“ Die beiden bisherigen Torläufe waren für den 30-Jährigen als 19. und 21. nicht zufriedenstellend verlaufen.
