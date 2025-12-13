Vorteilswelt
Ansturm auf die City

Wer entscheidet, dass ein Adventmarkt dichtmacht

Wien
13.12.2025 19:00
Erst vergangene Woche musste der Christkindlmarkt am Rathausplatz von der Polizei kurzfristig ...
Erst vergangene Woche musste der Christkindlmarkt am Rathausplatz von der Polizei kurzfristig gesperrt werden.(Bild: Martin A. Jöchl)

Zu viele Menschen, gesperrte Märkte, Polizei im Einsatz: Der Weihnachtsboom bringt Wien an die Belastungsgrenze. Wer wirklich entscheidet, wann der Rathausplatz dichtmacht – und warum die City zum Risiko wird. Die „Krone“ hat sich die Schattenseiten dieser Entwicklung angesehen.

0 Kommentare

Es ist das Bild der Vorweihnachtszeit: Lichterketten funkeln, der Duft von Zimt und Glühwein liegt in der Luft, Menschen drängen sich zwischen Ständen. Doch am vergangenen Samstag kippte die Idylle. Am Christkindlmarkt am Rathausplatz war der Andrang so groß, dass zeitweise kein Zutritt mehr möglich war. Die Polizei zog die Notbremse, sperrte die Ringstraße im Bereich Rathausplatz und Burgtheater. Stillstand statt Weihnachtsfrieden.

