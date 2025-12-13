Wer entscheidet, dass ein Adventmarkt dichtmacht

Es ist das Bild der Vorweihnachtszeit: Lichterketten funkeln, der Duft von Zimt und Glühwein liegt in der Luft, Menschen drängen sich zwischen Ständen. Doch am vergangenen Samstag kippte die Idylle. Am Christkindlmarkt am Rathausplatz war der Andrang so groß, dass zeitweise kein Zutritt mehr möglich war. Die Polizei zog die Notbremse, sperrte die Ringstraße im Bereich Rathausplatz und Burgtheater. Stillstand statt Weihnachtsfrieden.