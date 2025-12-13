Wer entscheidet, dass ein Adventmarkt dichtmacht

LIVE: Doppelschlag! Leverkusen führt gegen Köln
Zu viele Menschen, gesperrte Märkte, Polizei im Einsatz: Der Weihnachtsboom bringt Wien an die Belastungsgrenze. Wer wirklich entscheidet, wann der Rathausplatz dichtmacht – und warum die City zum Risiko wird. Die „Krone“ hat sich die Schattenseiten dieser Entwicklung angesehen.
Es ist das Bild der Vorweihnachtszeit: Lichterketten funkeln, der Duft von Zimt und Glühwein liegt in der Luft, Menschen drängen sich zwischen Ständen. Doch am vergangenen Samstag kippte die Idylle. Am Christkindlmarkt am Rathausplatz war der Andrang so groß, dass zeitweise kein Zutritt mehr möglich war. Die Polizei zog die Notbremse, sperrte die Ringstraße im Bereich Rathausplatz und Burgtheater. Stillstand statt Weihnachtsfrieden.
