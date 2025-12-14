Sie steckt hinter diesen Kärntner Gewürzmischungen

Doch begonnen hat alles bei einem Polterausflug. „Mir wurde eine Kräuterwanderung in den Nockbergen geschenkt. Das hat mich so fasziniert, dass ich damit selber beginnen wollte. Diese Seite habe ich von mir früher nicht gekannt“, lacht die damalige Weltenbummlerin, die ab diesem Zeitpunkt die Liebe zu der Natur-, Kräuter-, und Pflanzenwelt entdeckt hatte. „Es ist einfach unglaublich, was uns die Natur zu bieten hat, was man aus den einzelnen Pflanzenarten alles machen kann. Sie haben ja auch eine heilsame Wirkung“, betont die ausgebildete Kräuterpädagogin.