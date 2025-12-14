Vorteilswelt
Türchen 14

Sie steckt hinter diesen Kärntner Gewürzmischungen

Kärnten
14.12.2025 05:01
Manuela Platzner steht hinter der MANUfaktur.
Manuela Platzner steht hinter der MANUfaktur.(Bild: Manuela Platzner)

Wie ein Polterausflug dazu führte, dass Manuela Platzner ihre eigene Kräuter-MANUfaktur auf die Beine stellte, erzählt die Kräuterpädagogin im Adventkalender der „Kärntner Krone“.

Manuela Platzner Jerak verbirgt sich hinter der Marke MANUfaktur. Seit Jahren begibt sich die Familienmama auf die Suche nach frischen Kräutern aus der Natur und ihrem Garten am Radsberg und kreiert daraus unter anderem verschiedenste Salze zum Kochen, Grillen und mehr. 

Doch begonnen hat alles bei einem Polterausflug. „Mir wurde eine Kräuterwanderung in den Nockbergen geschenkt. Das hat mich so fasziniert, dass ich damit selber beginnen wollte. Diese Seite habe ich von mir früher nicht gekannt“, lacht die damalige Weltenbummlerin, die ab diesem Zeitpunkt die Liebe zu der Natur-, Kräuter-, und Pflanzenwelt entdeckt hatte. „Es ist einfach unglaublich, was uns die Natur zu bieten hat, was man aus den einzelnen Pflanzenarten alles machen kann. Sie haben ja auch eine heilsame Wirkung“, betont die ausgebildete Kräuterpädagogin. 

Ein Hobby wurde zum Beruf
Für Manuela, die nebenbei noch zwei andere Jobs hat, ist die Herstellung ihrer besonderen Kräutersalze, Sirupe und auch Marmeladen Entspannung pur. „Ich habe damals nur herumexperimentiert. Aus einem Hobby wurde dann ein echter Beruf“, so die 47-Jährige, die in Schiefling lebt und dort auch ihre Kräuter verarbeitet. 

Verschiedenste Gewürzmischungen stellt Manuela Platzner her.
Verschiedenste Gewürzmischungen stellt Manuela Platzner her.(Bild: Elisa Aschbacher)

Nicht nur auf Kräuter spezialisiert
Die Mini-Bäuerin – so nennt sie sich – will sich künftig auch auf Pilze fokussieren. „Die Natur hat so viel zu bieten, von ihr kann man so viel lernen“, zeigt sich die Kärntnerin fasziniert. 

Ihre Produkte – wo vor allem die Etiketten ein Blickfang sind – sind unter anderem auch im Fachl in Klagenfurt erhältlich. „Die Etiketten werden von meiner Freundin Michaela Kofler von Puncake hergestellt.“ 

Wir verlosen...  
...3x1 Manufaktur-Paket im Wert von jeweils 80 Euro. Mitmachen ist einfach. Einfach das Formular unterhalb ausfüllen. 

Viel Glück beim Mitmachen.

