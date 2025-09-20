Abnehmspritze: „Chance, aber kein Wundermittel“

Wirkstoffe der Abnehmspritze sind in aller Munde – schließlich ist jener wie Sematglutid in manchen der sogenannten „Abnehmspritzen“ enthalten. Die Krone hat nachgefragt, wie dieser GLP-Rezeptor Agonist wirkt, und für wen er tatsächlich geeignet ist. Eines steht fest: Dieses hochwirksame Arzneimittel gehört nur in ärztliche Hände!
Hinter dem sperrigen Ausdruck „Semaglutid“ verbirgt sich ein hochmodernes Medikament, ein sogenannter GLP-Rezeptor Agonist, der ursprünglich für Menschen mit Diabetes entwickelt wurde. „Einfach erklärt, ahmt es ein körpereigenes Darmhormon nach, das nach dem Essen ausgeschüttet wird und unser Sättigungsgefühl im Gehirn verstärkt“, erläutert dazu Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, der in seiner Wiener Ordination den Schwerpunkt auf Abnehmen, Übergewicht und Adipositas gelegt hat. Er ist auch Autor des Buches „Schlank auf Rezept – die Abnehmrevolution“ (Verlag edition a), das sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
Schon lange beforscht
Bereits im Jahr 2017 wurde dieser Wirkstoff in den USA zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen, in der EU erfolgte die Zulassung 2018. Im Juni 2021 kam eine höher dosierte Version des Wirkstoffes auf den Markt.
Ich halte Semaglutid aufgrund seiner weiteren vielfältigen Zusatzwirkungen für eine der größten Entdeckungen in der Medizin in den vergangenen zehn Jahren.
Univ.- Prof. Dr. Siegfried Meryn, Medizinische Universität Wien
„Experten entdeckten, dass Semaglutid nicht nur den Blutzucker reguliert, sondern auch stark beim Abnehmen hilft. Es macht länger und nachhaltiger satt. Es verlangsamt die Magenentleerung, reduziert Heißhunger und hilft, das Gedankenkarussell ums Essen zu stoppen. Für viele ist es das erste Mal, dass Abnehmen überhaupt gelingt“, gibt der Experte zu bedenken. Deshalb wird es heute bei krankhaftem Übergewicht und Adipositas eingesetzt.
Folgeleiden des Übergewichts vermeiden
Bei Menschen mit Diabetes hilft es zusätzlich, den Blutzucker zu senken. Aber auch jene, die nicht unter der Zuckerkrankheit leiden, aber mit krankhaftem Übergewicht kämpfen, profitieren deutlich. Für sie ist es oft die erste wirklich effektive Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren und die Folgekrankheiten von Adipositas – wie Bluthochdruck, Nierenprobleme, Gelenkprobleme oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen – zu vermeiden.
Semaglutid ahmt ein körpereigenes Hormon namens GLP-1 nach. Dieses Hormon wird normalerweise nach dem Essen freigesetzt und hilft dabei:
„Aber es ist kein Wundermittel! Es muss seriös eingesetzt werden, begleitet von ärztlicher Expertise“, stellt der Facharzt für Innere Medizin klar. „Wer unter Adipositas leidet, kann durch die Therapie ein völlig neues Leben beginnen: weniger Medikamente, mehr Beweglichkeit, bessere Lebensqualität.“
„Einfach so“ zuführen?
Für Gesund ist es keinesfalls angezeigt, den Wirkstoff zu sich zu nehmen, auch wenn die zahlreichen positiven Auswirkungen auf den Körper dazu verlocken würden: „Semaglutid ist kein Lifestyle-Produkt, sondern ein hochwirksames Arzneimittel und gehört in ärztliche Hand! Gesunde Normalgewichtige sollten es nicht nehmen. Medikamente sind keine Schlankheits-Kosmetik – hier überwiegen die Risiken klar den Nutzen.“
Semaglutid stellt eine wichtige Hilfe für jene dar, die an krankhaftem Übergewicht leiden – aber es ersetzt nicht Bewegung, ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil, wie der Experte betont. Essenziell ist ein Gesamtkonzept für die Patienten: medizinische Betreuung, Ernährungsberatung, Bewegungstherapie und mentale Unterstützung. Nur so wird der Jo-Jo Effekt vermieden und der Erfolg bleibt dauerhaft.
