Abnehmspritze: „Chance, aber kein Wundermittel“

„Experten entdeckten, dass Semaglutid nicht nur den Blutzucker reguliert, sondern auch stark beim Abnehmen hilft. Es macht länger und nachhaltiger satt. Es verlangsamt die Magenentleerung, reduziert Heißhunger und hilft, das Gedankenkarussell ums Essen zu stoppen. Für viele ist es das erste Mal, dass Abnehmen überhaupt gelingt“, gibt der Experte zu bedenken. Deshalb wird es heute bei krankhaftem Übergewicht und Adipositas eingesetzt.

Folgeleiden des Übergewichts vermeiden

Bei Menschen mit Diabetes hilft es zusätzlich, den Blutzucker zu senken. Aber auch jene, die nicht unter der Zuckerkrankheit leiden, aber mit krankhaftem Übergewicht kämpfen, profitieren deutlich. Für sie ist es oft die erste wirklich effektive Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren und die Folgekrankheiten von Adipositas – wie Bluthochdruck, Nierenprobleme, Gelenkprobleme oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen – zu vermeiden.