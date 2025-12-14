Muss ich wirklich auf Weihnachtskekse verzichten?

Viele essen im Advent mehr Süßes, als ihnen bewusst ist. Die Keksdose steht am Tisch, im Büro gibt es eine Schublade voller süßer Leckereien – und jedes Vorbeigehen endet mit „nur einem Stück“. So kommen rasch größere Mengen zusammen. Dabei haben Weihnachtskekse es kalorisch in sich: In einem Vanillekipferl, Kokosbusserl, Linzer Auge oder Florentiner verstecken sich meist 60-90 Kilokalorien. Drei bis vier Stück entsprechen damit bereits einer kleinen Mahlzeit. Zum Vergleich: Für die Kalorien eines einzigen Linzer Auges könnte man zwei Mandarinen essen – und wäre durch deren Ballaststoffgehalt deutlich länger satt.