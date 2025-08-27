Dreame H15 Mix: Neuer „Transformer“-Sauger im Test

Wenn der Küchenboden pickt und ein Cola-Fleck das Sofa besudelt, hilft Staubsaugen nichts mehr. Man braucht schon schwereres Gerät – einen Nasssauger für den Boden, einen Polstermöbelreiniger für das Sofa. Der neue Dreame H15 Mix ist alles in einem: Wie in den „Transformers“-Filmen verwandelt sich das Putz-Gadget aus China von einem Gerät in ein anderes.
Dafür müssen – siehe Video – nur der Akku und der Motor von einer Gerätebasis in die andere „übersiedelt“ werden. So wird aus einem Nass-Staubsauger mit rotierender Bürste, Frisch- und Schmutzwassertank sowie automatisch absenkbarer Gummilippe für schnelles Trocknen mit wenigen Handgriffen ein Stabstaubsauger mit Staub-„Laser“ für Hartböden. Und der verwandelt sich wiederum in einen kabellosen Nassreiniger für Teppiche und Polstermöbel. Aber kann so ein Alleskönner auch alle Disziplinen gut genug? Krone+ hat das System getestet.
