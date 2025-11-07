„Neandertaler“- Wahnsinn: Manager nennt die Gründe

„Er ist sehr sympathisch, er wirkt sehr unverdorben und offen. Anständig und authentisch. Die Leute lieben Leute, die so sind wie sie selber“, weiß Bebak und nennt Beispiele: „Der Frederic fährt noch mit dem Bus zum Training. Nach dem Kampf in Frankfurt fuhr er mit dem Zug zurück nach Hause. Die Leute im Zug konnten es nicht glauben und haben ihn gefragt: „Sind Sie nicht der Neandertaler, der gestern in der Arena gekämpft hat?“ Ich besuche das Training von ihm. Einmal fuhren wir zum Gym in Köln über die vierspurige Straße und es gab eine Straßensperre durch die Polizei wegen einer Demo. Auf einmal kurbelten die Polizisten die Scheiben vom Polizeitransporter runter und riefen „Neandertaler“!“