Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil

Das könnte damit zu tun haben, dass die Israelische Kultusgemeinde (IKG) Gespräche mit Rosenkranz und der FPÖ insgesamt ablehnt. Dabei verweist sie auf zahlreiche antisemitische Vorfälle innerhalb der Partei. Wie berichtet, wurde Rosenkranz zudem im vergangenen Jahr daran gehindert, einen Kranz beim Denkmal am Judenplatz in Wien niederzulegen. Demonstrierende der „Jüdischen Österreichischen Hochschüler:innen“ hatten eine Menschenkette gebildet und ihn am Zugang gehindert. „Wir wollen nicht mit Ihnen gedenken, wir wollen nicht, dass Sie unseren Vorfahren ins Gesicht spucken“, hieß es in Richtung Rosenkranz.