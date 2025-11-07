„Wäre ich mit Vinicius Junior in der Kabine, …“

„Dann geh zu einem kleineren Verein“

Petit, mit Frankreich 1998 Weltmeister, hat dazu eine klare Meinung. „Vinicius Jr. ist ein Problem bei Real Madrid, seit er den Ballon d’Or an Rodri verloren hat und Kylian Mbappe zum Klub gekommen ist. Er beschwert sich ständig: ‘Warum immer ich? Warum werde ich ausgewechselt? Warum habe ich den Ballon d’Or nicht gewonnen?‘“, so der ehemalige Defensivprofi. „Wenn ich mit ihm in der Kabine wäre, würde ich ein sehr deutliches Wort mit ihm sprechen. Bist du unglücklich bei Real Madrid, dem größten Klub der Welt? Dann geh zu einem kleineren Verein und sei dort der Star.“