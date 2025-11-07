„Wäre ich mit Vinicius Junior in der Kabine, …“

„Wenn ich mit ihm in der Kabine wäre, würde ich ein sehr deutliches Wort mit ihm sprechen“, hat Emmanuel Petit Vinicius Junior im Gespräch mit „JeffBet“ scharf kritisiert. Mit seinem Verhalten abseits des Platzes hatte der Brasilianer zuletzt für ordentlich Wirbel gesorgt.
Vor allem Vinicius‘ Reaktion bei seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona markierte nicht gerade den Höhepunkt des madrilenischen Teamgeistes. Dass der Flügelstürmer wutentbrannt in der Kabine verschwand und vor sich hin fluchte, könnte nun drastische Folgen haben, sogar mit einem Abschied des 25-Jährigen wird mittlerweile gerechnet.
„Dann geh zu einem kleineren Verein“
Petit, mit Frankreich 1998 Weltmeister, hat dazu eine klare Meinung. „Vinicius Jr. ist ein Problem bei Real Madrid, seit er den Ballon d’Or an Rodri verloren hat und Kylian Mbappe zum Klub gekommen ist. Er beschwert sich ständig: ‘Warum immer ich? Warum werde ich ausgewechselt? Warum habe ich den Ballon d’Or nicht gewonnen?‘“, so der ehemalige Defensivprofi. „Wenn ich mit ihm in der Kabine wäre, würde ich ein sehr deutliches Wort mit ihm sprechen. Bist du unglücklich bei Real Madrid, dem größten Klub der Welt? Dann geh zu einem kleineren Verein und sei dort der Star.“
Bei einem Verein wie Real Madrid gebe es jedenfalls keinen Platz für solch ein Verhalten. Auch die Art und Weise, wie Vinicius auf den Clasico-Eklat reagiert hatte, hat Petit nicht gefallen. „Ich verstehe nicht, warum Spieler heutzutage auf Social Media um Entschuldigung bitten. Willst du dich entschuldigen? Dann geh zum Trainer, zum Präsidenten, zu deinen Mitspielern – das muss nicht die ganze Welt sehen“, hat der 55-Jährige nur wenig Verständnis. Sein Fazit: Vinicius müsse schleunigst an seinem Verhalten arbeiten, sonst war‘s das mit dem Kapitel Real Madrid.
