Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltmeister genervt:

„Wäre ich mit Vinicius Junior in der Kabine, …“

La Liga
07.11.2025 12:00
Mit seinem Verhalten sorgte Vinicius Junior zuletzt immer wieder für negative Schlagzeilen.
Mit seinem Verhalten sorgte Vinicius Junior zuletzt immer wieder für negative Schlagzeilen.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

„Wenn ich mit ihm in der Kabine wäre, würde ich ein sehr deutliches Wort mit ihm sprechen“, hat Emmanuel Petit Vinicius Junior im Gespräch mit „JeffBet“ scharf kritisiert. Mit seinem Verhalten abseits des Platzes hatte der Brasilianer zuletzt für ordentlich Wirbel gesorgt.

0 Kommentare

Vor allem Vinicius‘ Reaktion bei seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona markierte nicht gerade den Höhepunkt des madrilenischen Teamgeistes. Dass der Flügelstürmer wutentbrannt in der Kabine verschwand und vor sich hin fluchte, könnte nun drastische Folgen haben, sogar mit einem Abschied des 25-Jährigen wird mittlerweile gerechnet.

Mit Frankreich wurde Emmanuel Petit (r.) Welt- und Europameister.
Mit Frankreich wurde Emmanuel Petit (r.) Welt- und Europameister.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

„Dann geh zu einem kleineren Verein“
Petit, mit Frankreich 1998 Weltmeister, hat dazu eine klare Meinung. „Vinicius Jr. ist ein Problem bei Real Madrid, seit er den Ballon d’Or an Rodri verloren hat und Kylian Mbappe zum Klub gekommen ist. Er beschwert sich ständig: ‘Warum immer ich? Warum werde ich ausgewechselt? Warum habe ich den Ballon d’Or nicht gewonnen?‘“, so der ehemalige Defensivprofi. „Wenn ich mit ihm in der Kabine wäre, würde ich ein sehr deutliches Wort mit ihm sprechen. Bist du unglücklich bei Real Madrid, dem größten Klub der Welt? Dann geh zu einem kleineren Verein und sei dort der Star.“

Lesen Sie auch:
Vinicius Junior (l.) hatte Lamine Yamal (r.) ein paar nette Worte auszurichten. 
Drohte mit Abschied
Vinicius Jr. äußert sich zu Ausraster im „Clasico“
28.10.2025
Nach Clasico-Eklat
Geduld am Ende! Vinicius muss Real wohl verlassen
04.11.2025
Carlo Ancelotti:
Vinicius? „Bin weder sein Vater noch sein Bruder“
04.11.2025

Bei einem Verein wie Real Madrid gebe es jedenfalls keinen Platz für solch ein Verhalten. Auch die Art und Weise, wie Vinicius auf den Clasico-Eklat reagiert hatte, hat Petit nicht gefallen. „Ich verstehe nicht, warum Spieler heutzutage auf Social Media um Entschuldigung bitten. Willst du dich entschuldigen? Dann geh zum Trainer, zum Präsidenten, zu deinen Mitspielern – das muss nicht die ganze Welt sehen“, hat der 55-Jährige nur wenig Verständnis. Sein Fazit: Vinicius müsse schleunigst an seinem Verhalten arbeiten, sonst war‘s das mit dem Kapitel Real Madrid.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
148.460 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
107.145 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.023 mal gelesen
Mehr La Liga
Weil Abgang droht ...
FC Bayern nimmt Kontakt zu Liverpool-Kicker auf
Bundesliga im Ticker
Werder Bremen gegen Wolfsburg – ab 20.30 Uhr LIVE
Von Nagelsmann berufen
Entdecker erklärt Deutschlands Wunderstürmer
Klub will Entscheidung
ÖFB-Ass am Scheideweg: Neuer Vertrag oder Abschied
Emotionaler Insta-Post
„Mein Herz geht mit dir!“ Ex-Salzburger trauert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf