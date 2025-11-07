Jetzt fiel Lawrow bei Kremlchef Putin in Ungnade

Was ist passiert?

Die Stimmung in Moskau ist bereits seit dem 21. Oktober explosiv. An dem Tag hatte Lawrow ein Telefonat mit Rubio geführt, in dem er die Bedingungen des bevorstehenden Putin-Trump-Gipfels in Budapest zur Sprache brachte. Rubio war davon nicht begeistert und riet seinem Staatschef, das Treffen abzusagen. Auf den Abbruch des Gipfels folgten US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil – die ersten seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Laut Quellen von „Reuters“ dürfte der Kreml eine unversöhnliche Haltung an den Tag gelegt und viel zu viel gewollt haben. Auch dürfte man sich geweigert haben, das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden.