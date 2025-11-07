Vorteilswelt
Anteilnahme gigantisch

Nach Hirnblutung steht Familie vor Mammutaufgabe

Österreich
07.11.2025 12:26
Nach einer Hirnblutung kämpft sich Oliver gemeinsam mit seiner Familie zurück. Seine Herzdame ...
Nach einer Hirnblutung kämpft sich Oliver gemeinsam mit seiner Familie zurück. Seine Herzdame Vivien will ein „lebenswertes Leben“ für ihn und bittet um Hilfe.(Bild: Krone KREATIV/Vivien Adler)

Der 29. Juni 2025 hat das Leben einer jungen Familie in Niederösterreich schlagartig verändert. Der erst 33-jährige Oliver erlitt eine Hirnblutung, überlebte nach wochenlanger Ungewissheit. Mit seiner Partnerin Vivien (31) und seiner dreijährigen Tochter Lily bittet er nun um Hilfe – und erlebt eine riesengroße Anteilnahme.

Vom „schwersten Tag unseres Lebens“ berichtet Vivien, wenn sie an den 29. Juni zurückdenkt. Plötzlich fiel Oliver um, er hatte eine Hirnblutung erlitten. Viele Wochen verbrachte er im Krankenhaus, sein Leben hing am seidenen Faden. Doch der Familienvater öffnete seine Augen. „Ein Wunder“ für seine Liebsten, Vivien weinte vor Glück. Lily, die am seltenen Mowat-Wilson-Syndrom leidet, hat ihren Papa wieder.

Die Familie ist wieder vereint.
Die Familie ist wieder vereint.(Bild: Vivien Adler)
Tränen vor Glück bei Vivien
Tränen vor Glück bei Vivien(Bild: Vivien Adler)

In der Reha lernt Oliver wieder zu stehen, zu gehen und zu lachen. Jetzt steht die Familie vor einer Mammutaufgabe, Umbauarbeiten in ihrem Zuhause sind notwendig. Ein Treppenlift, Therapiegeräte und Pflegekräfte werden benötigt. Zahlreiche Therapien fallen an. Deshalb bitten sie gemeinsam um Hilfe und richteten eine Spendenplattform ein. „Es kostete uns viel Überwindung, aber wir wollten die bestmögliche Therapie für Oli“, so Vivien im Gespräch mit der „Krone“. 

„Fällt mir schwer, in Worte zu fassen“
Innerhalb weniger Stunden spendeten mehr als 1000 Menschen, die 90.000-Euro-Marke wurde geknackt. „Ich bin überwältigt von der Anteilnahme, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, die uns hier erreicht hat. Es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie viel jede einzelne Spende für uns bedeutet“, ist Vivien berührt.

„Ich will ein lebenswertes Leben für ihn“
„Ihr habt uns gezeigt, dass wir nicht allein sind – und das ist ein Geschenk, das man mit keinem Geld der Welt aufwiegen kann“, richtet sie Worte an die Unterstützer. Hoffnung und Zuversicht für eine Jungfamilie in einer beschwerlichen Zeit. Vivien betont: „Ich will ein lebenswertes Leben für Oli!“

Ihr habt uns gezeigt, dass wir nicht allein sind – und das ist ein Geschenk, das man mit keinem Geld der Welt aufwiegen kann.

Vivien

Im Dezember feiert Lily ihren vierten Geburtstag. Wenn alles nach Plan läuft, kommt wenige Tage zuvor ihr Papa endlich wieder nach Hause. Dann hat sie ihren „Superhelden“ wieder – ohne Zweifel das schönste Geschenk ...

Mario Drexler
Niederösterreich
FamilieKrankenhausFamilienvater
