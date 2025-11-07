Nach Hirnblutung steht Familie vor Mammutaufgabe

In der Reha lernt Oliver wieder zu stehen, zu gehen und zu lachen. Jetzt steht die Familie vor einer Mammutaufgabe, Umbauarbeiten in ihrem Zuhause sind notwendig. Ein Treppenlift, Therapiegeräte und Pflegekräfte werden benötigt. Zahlreiche Therapien fallen an. Deshalb bitten sie gemeinsam um Hilfe und richteten eine Spendenplattform ein. „Es kostete uns viel Überwindung, aber wir wollten die bestmögliche Therapie für Oli“, so Vivien im Gespräch mit der „Krone“.