Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Quarterlife Crisis

Von der Skihalle in Dubai zu Olympia nach Cortina

Ski Alpin
07.11.2025 12:30
Soneva Scott (hinten in der Mitte) feierte in der Skihalle von Dubai gleich zwei Siege.
Soneva Scott (hinten in der Mitte) feierte in der Skihalle von Dubai gleich zwei Siege.(Bild: zVg)

„Skifahren ist keine Weltsportart, das interessiert doch nur ein paar wenige Länder in den Alpen“, ist oft zu hören, wen es um die globale Bedeutung des rot-weiß-roten Nationalsports geht. Was so aber ganz und gar nicht stimmt. Zumindest, wenn es um die StarterInnen bei internationalen Rennen geht. Eine von ihnen: Soneva Scott!

0 Kommentare

Der beste Beweis dafür: Beim Weltcupstart in Sölden konnten nicht weniger als 19 verschiedene Nationen die ersten Punkte der Olympiasaison einfahren. 13 waren es bei den Herren und sogar 15 bei den Frauen. Zum Vergleich: In der Weltsportart Tennis sind aktuell bei den Damen 17 verschiedene Nationen in den Top-30 vertreten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
148.460 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
107.145 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.023 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Quarterlife Crisis
Von der Skihalle in Dubai zu Olympia nach Cortina
Angst vor „Fluch“
Olympia-Aus? Drama um 17-jährige Gold-Hoffnung
Fast alles neu
ÖSV-Speedlady wagt den Sprung aus der Komfortzone
Teamkollegin verrät:
„Bald zurück auf Skiern!“ Ski-Ass doch zu Olympia?
Krone Plus Logo
Olympia als Ziel
ÖSV-Athlet kritisiert FIS: „Wischi-Waschi-Regel!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf