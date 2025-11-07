Von der Skihalle in Dubai zu Olympia nach Cortina

„Skifahren ist keine Weltsportart, das interessiert doch nur ein paar wenige Länder in den Alpen“, ist oft zu hören, wen es um die globale Bedeutung des rot-weiß-roten Nationalsports geht. Was so aber ganz und gar nicht stimmt. Zumindest, wenn es um die StarterInnen bei internationalen Rennen geht. Eine von ihnen: Soneva Scott!
Der beste Beweis dafür: Beim Weltcupstart in Sölden konnten nicht weniger als 19 verschiedene Nationen die ersten Punkte der Olympiasaison einfahren. 13 waren es bei den Herren und sogar 15 bei den Frauen. Zum Vergleich: In der Weltsportart Tennis sind aktuell bei den Damen 17 verschiedene Nationen in den Top-30 vertreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.