Von der Skihalle in Dubai zu Olympia nach Cortina

„Skifahren ist keine Weltsportart, das interessiert doch nur ein paar wenige Länder in den Alpen“, ist oft zu hören, wen es um die globale Bedeutung des rot-weiß-roten Nationalsports geht. Was so aber ganz und gar nicht stimmt. Zumindest, wenn es um die StarterInnen bei internationalen Rennen geht. Eine von ihnen: Soneva Scott!