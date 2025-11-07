Englische Hooligans verwüsteten Sturm-Lokal

Am Weg zum Match zwischen dem SK Sturm und Nottingham Forest wüteten 30 englische Fans im Grazer Café Bali. Sie verwüsteten die WCs und gingen, ohne zu bezahlen, erzählt der Lokalbetreiber. Eine Fahndung wurde eingeleitet.
Das Café Bali in der Grazer Steyrergasse kann heute wohl kaum aufsperren. Denn am Donnerstagabend hinterließen englische Fans vor dem Match gegen Sturm Graz hier eine Spur der Verwüstung. „Alles ist innerhalb von zehn Minuten passiert“, erzählt Lokalbetreiber Hassan Lashani, „30 Personen sind in die Bar gekommen und haben zuerst noch Getränke bestellt – Whiskey, Bacardi-Cola und so weiter.“
Doch noch bevor sie diese serviert bekamen, rasteten sie völlig aus: „Sie haben die Klokabinen verwüstet, sind ohne zu bezahlen aus dem Lokal gestürmt und haben mehrere Flaschen und Gläser mitgehen lassen“, berichtet Lashani.
Daraufhin wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, bestätigt die Polizei Steiermark. „Es wurde auch eine Gruppe von Engländern angehalten, aber es ist noch unklar, ob es sich dabei um die Täter handelt“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. Die Ermittlungen laufen – auch der Verdacht des Suchtgift-Missbrauchs steht im Raum.
Zum Glück keine Verletzten
Lashani ist dennoch froh, dass nicht mehr passiert ist, verletzt wurde nämlich niemand. „Aber unser Koch und unsere Stammkunden hatten einen ziemlichen Schock.“ Er ist sich sicher: „Die Fans haben das gezielt gemacht, weil wir ein Sturm-Lokal sind. Dabei hatten wir gestern auch genug englische Gäste, die einfach nur bei uns gemütlich etwas getrunken und gegessen haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.