Vor dem Match in Graz

Englische Hooligans verwüsteten Sturm-Lokal

Steiermark
07.11.2025 12:00

Am Weg zum Match zwischen dem SK Sturm und Nottingham Forest wüteten 30 englische Fans im Grazer Café Bali. Sie verwüsteten die WCs und gingen, ohne zu bezahlen, erzählt der Lokalbetreiber. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Das Café Bali in der Grazer Steyrergasse kann heute wohl kaum aufsperren. Denn am Donnerstagabend hinterließen englische Fans vor dem Match gegen Sturm Graz hier eine Spur der Verwüstung. „Alles ist innerhalb von zehn Minuten passiert“, erzählt Lokalbetreiber Hassan Lashani, „30 Personen sind in die Bar gekommen und haben zuerst noch Getränke bestellt – Whiskey, Bacardi-Cola und so weiter.“

Doch noch bevor sie diese serviert bekamen, rasteten sie völlig aus: „Sie haben die Klokabinen verwüstet, sind ohne zu bezahlen aus dem Lokal gestürmt und haben mehrere Flaschen und Gläser mitgehen lassen“, berichtet Lashani.

Daraufhin wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, bestätigt die Polizei Steiermark. „Es wurde auch eine Gruppe von Engländern angehalten, aber es ist noch unklar, ob es sich dabei um die Täter handelt“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. Die Ermittlungen laufen – auch der Verdacht des Suchtgift-Missbrauchs steht im Raum.

Zum Glück keine Verletzten
Lashani ist dennoch froh, dass nicht mehr passiert ist, verletzt wurde nämlich niemand. „Aber unser Koch und unsere Stammkunden hatten einen ziemlichen Schock.“ Er ist sich sicher: „Die Fans haben das gezielt gemacht, weil wir ein Sturm-Lokal sind. Dabei hatten wir gestern auch genug englische Gäste, die einfach nur bei uns gemütlich etwas getrunken und gegessen haben.“

